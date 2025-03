Vitoria autoriza sólo 84 pisos y 107 chalés en 17 pueblos, diez veces menos que hace 20 años

Mientras el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria que se diseñó en 2001 y que aún está vigente era expansivo, el nuevo, ... en fase de aprobación provisional, es retraído. Lejos de permitir nuevos crecimientos de ciudad, el planeamiento en ciernes se concentra en las parcelas ya urbanizadas y aún vacías, donde tras sucesivas redensificaciones queda espacio para 21.000 casas de nuevo cuño. Esto tiene su reflejo en los 63 pueblos del municipio, que van a ver muy pocas hormigoneras en la próxima década, de acuerdo con lo que se recoge en el plan que se encuentra en fase de aprobación provisional. En zona rural, Vitoria apenas autoriza 86 viviendas colectivas y 107 unifamiliares en 17 entidades locales menores.

Si se toma como referencia el PGOU anterior, el que dio origen al nacimiento de los nuevos barrios del Este, Oeste y el Sur, la diferencia es abismal, ya que aquel permitía un crecimiento de los pueblos diez veces mayor. Dibujó sobre plano espacio para alrededor de 4.000 viviendas en los concejos, pero 2.500 de ellas acabaron engullidas por la ciudad ya que se planificaron en Elorriaga-Arkaute (junto a Salburua) y Aretxabaleta-Gardélegui.

Pueblo a Pueblo Ali 8 viviendas de VPO y 2 unifamiliares.

Antezana 2 chalés.

Argandoña 6 unifamiliares.

Aríñez 15 chalés.

Armentia No concreta.

Asteguieta 3 unifamiliares.

Crispijana 5 chalés.

Elorriaga 60 pisos.

Estarrona 4 unifamiliares.

Foronda 7 chalés.

Gamarra Mayor 3 unifamiliares.

Gardelegi 16 pisos.

Gereña 8 adosados.

Lermanda 24 chalés.

Mendiguren 7 unifamiliares.

Mendoza 16 chalés.

Oreitia 5 adosados.

Y, con la crisis del ladrillo, buena parte de los 1.500 unifamiliares que restaban no se hicieron, entre ellos los 280 que iban proyectados en Berrosteguieta o los polémicos 294 chalés entre el Alto de Uleta y la carretera de Lasarte que han acabado en tribunales.

Precisamente estos dos últimos crecimientos se planteaban sobre los sectores 30 y 17, dos de los 25 que el nuevo planeamiento, dentro de este ejercicio urbanístico de contrición, desclasifica y deja dentro de los terrenos para cultivos. Mientras algunos propietarios insisten en mantener su litigio con el Ayuntamiento de Vitoria por no dejarles construir en estos terrenos, los pueblos en los que sí se podrán levantar viviendas estudian cómo van a quedar en el nuevo planeamiento y si se van a acoger a medidas como las de poder dividir los caseríos en cuatro apartamentos para evitar el despoblamiento.

24 unifamiliares en Lermanda

Según se recoge en el documento que se encuentra en fase de aprobación provisional a falta del visto bueno de Gobierno vasco, las viviendas colectivas se levantarán en tres núcleos rurales: 8 en Ali, 60 en Elorriaga y 16 en Gardélegui, la mayoría de VPO. Los 107 chalés se reparten por las otras 14 entidades menores. Destacan los 24 de Lermanda, los 16 de Mendoza, los 15 de Ariñez o los ocho de Gereña. En el resto -Ali, Antezana, Argandoña, Aríñez, Armentia, Asteguieta, Crispijana, Estarrona, Foronda, Gamarra Mayor, Mendiguren y Oreitia- se permiten entre 2 y 7 unifamiliares, en función del tamaño de las parcelas que estén libres.

2001 Aquel planeamiento abría la puerta a más de 1.500 viviendas en zona rural

El presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria de Álava, Ramón Sáenz de Valluerca, es crítico con el reparto de viviendas que permite el nuevo Plan General. Recuerda que al amparo del anterior (aún vigente) crecieron pueblos de Vitoria como Lasarte, Miñano, Mendiola, Gamarra Mayor, Zuazo y Armentia y que si no se hicieron más casas fue «por la crisis».

A su juicio, el escenario actual es otro, con una demanda residencial por parte de la «clase media» que no se ve satisfecha. «Vitoria adolece de vivienda libre. No tiene y la que hay es muy cara. Hay familias que quieren cambiar de piso y no entran en la VPO y no llegan a los precios de la libre. Se pasan con la VPO, hay de sobra, es la única ciudad que cumple la proporción 75%-25%». Como ejemplo de esta demanda pone el éxito de las nuevas urbanizaciones de Olárizu y Goikolarra.

Sáenz de Valluerca alerta de que esta escasez unida al incremento de los precios de los materiales de construcción y de la mano de obra van a hacer que el precio de la vivienda libre siga en aumento. «Hay una clase media a la que no vamos a poder atender; esos señores van a estar castigados y tampoco se pueden refugiar en el mercado de segunda mano, porque no hay».