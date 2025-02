«Cada vez somos más, pero todavía hace falta visibilizar a los referentes»

Con las efemérides, muchos pueden hacerse la misma pregunta. ¿Es necesario seguir celebrando cada 11 de febrero el día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? La respuesta que dan ellas, las que cada día luchan por hacerse un hueco en los ... puestos de trabajo, es que «sí». La afirmación es rotunda, porque todavía «necesitamos más referentes, que sean visibles». En eso coinciden las alavesas Aida Valle, técnica de revestimientos de Talgo; Uxue Sánchez, ingeniera de Tubos Reunidos; e Idoia Martínez de San Vicente, export manager en Egamaster.

Ellas son sólo un ejemplo de todas esas mujeres a las que ya no les da reparo optar por una profesión de este ramo, que generalmente se ha reservado a los hombres. Y, precisamente, para conseguir que las generaciones venideras estudien «lo que más les guste y lo que mejor se les dé» repasan con EL CORREO su trayectoria, así como las funciones que desempeñan en la actualidad en sus diversos cargos.

«Nos han hecho creer que por ser más menuditas no podremos hacer lo mismo que los chicos. No es así» Aida Valle Talgo

Aida (26 años), que estudió un grado de medio de electromecánica de vehículos en Egibide, fue una de las afortunadas que pudo encontrar el ejemplo en casa. Su padre transitó por su recorrido profesional entre talleres o empresas de fabricación de metales mientras que su madre se empleó en firmas de tratamientos térmicos. «Ellos fueron los que me abrieron las puertas y me hicieron ver que tanto chicos como chicas somos capaces de todo».

Hoy se dedica a montar los revestimientos de los trenes que fabrica Talgo y, aunque observa que «la plantilla está formada por menos mujeres», se alegra de que si echa la vista atrás «cada vez somos más». «Nos han hecho creer que por ser más pequeñitas o menuditas no vamos a ser capaces de hacer las mismas cosas que ellos. No es así. Y es bueno que cada año el número de las que nos atrevemos a meternos en la industria aumente».

«Siempre vamos a tener que seguir demostrando que valemos para estas profesiones» Uxue Sánchez Tubos Reunidos

Uxue Sánchez (27 años) aún tiene por delante una carrera incipiente. Lleva un par de años trabajando en Tubos Reunidos, tras estudiar Ingeniería Química y un máster en Química en Polímeros. Ahora sus jornadas se centran en organizar y planificar los pedidos que entran en la planta, pero no siempre tuvo claro que podía dedicarse a esto.

«No era consciente de qué hacía un ingeniero y si valía yo para serlo hasta que unos amigos de mis aitas me contaron su experiencia. Ahora sé que no me he equivocado», comparte. Aún así, considera que «siempre vamos a tener que seguir demostrando que valemos para esto porque en las aulas aún somos una minorías y en la educación debe darse un cambio aún más grande», reivindica.

«En mi primer viaje laboral a Rusia me topé con caras de sorpresa por ser directora y mujer» Idoia San Vicente Egamaster

Por su parte, Idoia Martinez de San Vicente (44 años), que se dedica a la exportación en Egamaster después de estudiar ADE, es capaz de ver los avances que ha habido en el país por algunas experiencias negativas que ha presenciado en su trabajo con otras culturas. «La primera vez que viajé a Rusia sólo traté con hombres que se sorprendían de verme porque no entendían que una directora fuera una mujer». A esos comentarios «hay que quitarles importancia porque seguro que estás preparada», aconseja.