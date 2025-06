«Ver que hay niñas para las que soy un ejemplo es muy gratificante»

Salma Solaun (Vitoria, 2005) recibe el galardón de 'Alavesa del mes' de junio de EL CORREO tras ganar tres medallas de oro en el Campeonato ... de Europa y en plena preparación para el Mundial de agosto. En el horizonte tiene entrar en los Juegos Olímpicos de 2028, los segundos de su carrera. Recuerda con orgullo sus primeros pasos, agradece sentirse un referente y muestra hambre de seguir creciendo.

–¿Qué siente al recibir este reconocimiento?

–Súper contenta y agradecida de que se valore todo este esfuerzo. Gracias por este reconocimiento y por dar visibilidad a este deporte.

–Tres medallas de oro. Ni en las mejores cuentas.

–Mucho mejor de lo que esperábamos. Íbamos con expectativas de poder conseguir alguna medalla, pero jamás te imaginas poder lograr eso. Sobre todo nos hemos quedado satisfechas con el trabajo en el tapiz. Pero ver que lo has hecho bien y que además se ha visto recompensado con la nota que merecías hace que estemos muchísimo más contentas.

–¿Es su mejor momento?

–Al Europeo sí que hemos llegado en nuestra mejor forma física, pero es verdad que siempre se pueden mejorar. Es lo que ahora vamos a intentar para ese Mundial, pulir esos puntos más débiles.

–¿Qué expectativas tienen?

–Luchar por estar en ese pódium del 'all-around' (rutina completa), pasar a las dos finales por aparatos y pelear por esas medallas. Pero nuestro principal objetivo es que se vea reflejado nuestro trabajo. El resto no depende de nosotras.

–¿Se imaginaba haber llegado hasta aquí?

–Si la niña Salma viera lo que he conseguido estaría súper orgullosa porque ha sido mi sueño. Yo soñaba con poder estar en la selección, representar a mi país en Europeos y Mundiales. Ver que no solo estoy consiguiendo participar en ellos, sino que estamos consiguiendo medallas... La pequeña Salma ni se lo creería, pero estaría súper feliz y orgullosa de ver que nunca me he rendido y he seguido luchando.

–Ha pasado de fijarse en las Niñas de Oro y Almudena Cid a ser usted un referente. ¿Le da vértigo?

–Me encanta porque yo también he sido esa niña pequeña que miraba a esas grandes gimnastas deseando ser como ellas. Ver que ahora me he convertido en una y que hay niñas para las que soy ejemplo es muy gratificante. Me motiva ver que hay gente cuyo sueño es poder estar donde yo estoy.

–Tuvo que trasladarse de Vitoria a Madrid para ser profesional. Dejar atrás familia, amigos… ¿Fue duro?

–El primer año sí. Vine con 15 años y nunca había vivido lejos de mi familia. Pasaba a estar en una residencia yo sola y tenía que a ser más autónoma. Les echaba muchísimo de menos y venían cada mes a verme porque yo los necesitaba. Pero luego vas haciendo tu vida y te vas acostumbrando. Ahora lo llevo súper bien y ellos lo notan. Además, sé que siempre que vaya a Vitoria voy a recibir ese cariño.

–Se lesionó de gravedad la rodilla en 2021. ¿Le vino bien parar para reflexionar?

–Al principio sí que me dio un poco de bajón porque además iba a ir al Mundial. Lo pasé un poco mal. También porque tenía que pasar por quirófano y me daba un poco de miedo. Pero luego me centré en recuperarme lo mejor posible y seguir luchando. Ahí tomé la decisión de pasarme de individual a conjunto, algo que siempre me había gustado.

–¿Cómo lleva los estudios? ¿Le da tiempo?

–El año pasado no hice nada porque al ser los Juegos íbamos a entrenar un montón de horas. He empezado este año la universidad y estoy estudiando Ingeniería Matemática. No me cojo todas las asignaturas porque es casi inviable. Pero es ir poco a poco ir haciendo otra cosa, que también está bien desconectar. Lo voy sacando, pero es complicado porque además es una carrera que requiere ir a clase. Pero me gusta, que es lo importante.

–Y en 2028, los Juegos Olímpicos. Una buena oportunidad para quitarse la espina de los anteriores.

–Me encantaría poder ir a otros y además después de que los últimos no fueran como esperábamos. Pero creo que aún queda mucho. Prefiero centrarme en mi día a día. Luego ya es ir viendo cómo me vaya encontrando. Ir escuchando a mi cuerpo.