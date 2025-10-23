Una veintena de coros participan en el ciclo Recorriendo Álava El programa de conciertos de distintas agrupaciones arranca el sábado 25 de octubre en en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Ramón Albertus Jueves, 23 de octubre 2025, 15:34

Siete conciertos que acercan la música coral a diferentes rincones de la provincia. Ese es el propósito de 'Recorriendo Álava', un programa que celebra su novena edición de la mano de la Federación Alavesa de Coros y la Diputación. La iniciativa surgió hace tres años y busca acercar el gran talento de estas agrupaciones.

La primera parada de ese tour se produce en Respaldiza. En concreto este sábado 25 de octubre en en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Mientras que el ciclo concluirá el 20 de diciembre con una doble cita en Salinas de Añana y Samaniego. En esa primera actuación participan Andere Abesbatza (Llodio), Enol Abesbatza, Cannta Cantorum y Biotsak (Llodio).

25 de octubre, en Respaldiza Andere Abesbatza (Llodio), Enol Abesbatza, Cannta Cantorum y Biotsak (Llodio). 19.00 horas.

9 de noviembre, en la Iglesia de San Millán (Ali-Gobeo) Coral Dultzinea y Coral Samaniego. 12.45

15 de noviembre (Gamarra) Coral Urkantza y Coro Hartiz Hostoa. 18.30.

29 de noviembre (Legutiano) Vicente Goikoetxea (Aramaio); Mairu Abesbatza (Zigoitia); Coro Izartza y Coro Zurbano Arrazua-Barrundia. 19.00.

13 de diciembre, en Zalduondo Coro Eguzkilore (Agurain), Coro Aiala (Dulantzi), Coro Ametsak Y Coro Kataliturri (Ozaeta). 18.30.

20 de diciembre, en Iglesia de Santa María de Villacones (Salinas de Añana) Coro Erribera Beitia (Rivabellosa), Tantak Abesbatza, Coro Florida y Coro Badaya (Kuartango). 19.00

20 de diciembre, en Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Samaniego) Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Coro San Prudencio Egunsentia (Oion), Coro Maiora Canemus, Arantzabela Abesbatza y Coral Gurasoa. 19.00.

Este ciclo da cuenta de la buena salud de diferentes agrupaciones en conciertos que cuentan con entrada libre hasta completar aforo y animan la agenda cultural alavesa.