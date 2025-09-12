Sólo un tercio de los jóvenes de Vitoria viven emancipados

La puesta en marcha de la zona de bajas emisiones ha empezado ya su camino burocrático ante el Gobierno vasco y lo ha hecho acompañada ... de varios informes del Ayuntamiento para justificar la aplicación de la Ley estatal de Vivienda en la capital alavesa. Entre esos documentos, el Consistorio recoge, con datos del padrón, una actualización de las tasas de emancipación por barrios.

Según sus tablas, de todos los residentes de entre 18 y 34 años, apenas un 36,1% viven por su cuenta, en pisos que figuran a su nombre o alquilados. Es el dato global, pero el estudio municipal también desciende a los barrios, lo que permite detectar flujos evidentes hacia las zonas de la ciudad con pisos más baratos.

Goikolarra y el Casco Viejo, con tasas del 64,7% y 58,9% respectivamente, son los puntos de Vitoria donde más jóvenes viven emancipados. Áreas en las que se encuentran los precios más asequibles, por debajo de la media.

El antiguo distrito de Aretxabaleta está más orientado hacia la vivienda nueva, mientras que la 'almendra' cuenta con más pisos con años de antigüedad que en muchos casos requieren reforma. Una circunstancia que, lógicamente, abarata sus precios.

El Ayuntamiento considera en su diagnóstico que los costes de la residencia (más allá de su emplazamiento) tienen un rol casi decisivo. «Se aprecian unas diferencias muy considerables que deberían analizarse de forma detallada, desde la mirada específica de cada barrio, pero que pueden estar ligadas, entre otros factores, al menor precio de la vivienda en alquiler y compra en los barrios con mayor porcentaje de jóvenes emancipados».

El informe del Ayuntamiento constata también un atraso en la edad de emancipación. Las tasas por esta variable también figuran desglosadas por edad y confirman que a menos años es más complicado emanciparse. Apenas un 12,8% jóvenes por debajo de los 23 años han dejado la casa de sus padres. Los emancipados siguen siendo minoría entre los menores de 29 años (31,7%) y no es hasta que superan esta franja de edad cuando el 62,1% abandona el hogar de su familia.