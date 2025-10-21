Esta es la renta anual pueblo a pueblo Los ocho municipios con menor renta por habitante de Euskadi se encuentran en Rioja Alavesa

El último dato publicado por Eustat sobre los ingresos medios de los alaveses refleja que la cuadrilla vitivinícola es la comarca con menor renta de Euskadi, con 19.356 euros anuales por habitante. En el lado contrario de la 'balanza' se encuentra Gorbeialdea, con 29.033 euros por vecino, gracias al impulso de Aramaio (29.538 euros), Zuia (31.187), Zigoitia (32.298) y sobre todo, Arratzua-Ubarrundia (32.697), que se 'corona' como el municipio más rico de Álava que, a su vez, es el octavo del País Vasco. Garai, en Bizkaia, se lleva la 'medalla de oro' absoluta en el 'ranking' con 40.243 euros.

Esta es la renta personal media por municipio: