El realismo de Eduardo Alsasua, paso a paso

'Custodio'

«Estuve en la playa de Ereaga y me gustó mucho ese momento. Las basuras, los plásticos (la izquierda de la composición) y me faltaba algo. Tenía por otro lado, esta cabina de seguridad de una zona portuaria y me gustan mucho las formas cuadrángulares. Tenía estos dos temas y creía que pertenecían al mismo mundo».