El PP reclama una UVI móvil más en Laguardia

El parque de bomberos de Nanclares de la Oca cuenta desde hace año y medio con una UVI móvil, es decir, una ambulancia de Soporte ... Vital Avanzado (SVA) que puede dar servicio a todo el territorio. Así se daba apoyo a las dos que previamente existían, como demandaban colectivos profesionales y partidos como el PP. Pues los populares reclaman ahora que se establezca otra con base en Rioja Alavesa y más concretamente en Laguardia.

La secretaria general de la formación en Álava, Ana Salazar, ha explicado que la comarca vitivinícola cuenta con 12.000 habitantes que están «en clara desventaja sanitaria» respecto al resto del territorio. Municipios como Oion (con 3.500 vecinos) se encuentran a 60 kilómetros de Vitoria y deben esperar cerca de una hora, lo que resulta vital en algunos casos. Hasta la fecha, algunas de estas situaciones son cubiertas a través del Servicio Riojano de Salud a través de Logroño y Haro, que se da la circunstancia de que cuenta con 12.000 censados y una ambulancia con soporte vital.

Y es que han existido casos. En abril, un motorista falleció en un accidente de moto y la Ertzaintza y una ambulancia básica tuvieron que proceder a su reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la UVI móvil de la capital riojana. «No puede ser que La Rioja atienda nuestras urgencias. Si ellos están ocupados, ¿qué pasa con las personas que hay que atender? No puede ser. Están jugando con la vida de las personas», ha denunciado Salazar.

«Las personas tienen miedo por el tiempo que tardará en llegar el recurso de Osakidetza y optan por trasladarlos ellos mismos en coches particulares con el riesgo que conlleva. El Servicio vasco de Salud no puede ser ajeno a esta realidad», ha añadido Dani García, alcalde de Labastida y juntero del PP.

Ana Salazar también ha criticado que la UVI móvil en repetidas ocasiones no ha contado con un médico, por lo que el servicio que ha podido prestar es el más básico y no el correspondiente a un soporte vital. «Eso no era lo que se reclamó y que costó nueve años que el PNV y PSE accedieron a instalar en una UVI móvil en la zona de Añana», ha rematado.

Sobre la reducción de horarios y el cierre de ambulatorios en verano, los populares han calificado de «tomadura de pelo» que Osakidetza sugiera a los ciudadanos que visiten la web o llamen por teléfono para saber cuándo están abierto o no. «Creo que no son conscientes del tiempo de espera cuando llamas por teléfono y yo no sé si la centralita está en Bizkaia, Gipuzkoa o Toledo porque no saben cuáles son los municipios de Álava. Esto ya provoca que algunas personas mayores se acercan al centro de salud y se lo encuentran cerrado. Parece que los habitantes de la zona rural somos de Segunda», ha añadido.

No sólo eso. Han criticado el proyecto para construir un nuevo ambulatorio en Laguardia. «Esperemos que no pase como en Oion, que tienen un edificio muy bonito, pero cierra a las tres de la tarde», ha lanzado.