La piscina olímpica exterior de Mendizorroza amplía dos semanas más su apertura

La campaña de verano de las instalaciones deportivas municipales de Vitoria finalizó el día 7 en Gamarra, mientras que en Mendizorroza tenía que terminar este 14 de septiembre, fecha en la que estaba previsto el cierre de todas las piscinas exteriores del equipamiento más céntrico. Sin embargo, la «favorable» previsión meteorológica que se dibuja en el horizonte ha impulsado al Ayuntamiento a mantener abierta la pileta olímpica dos semanas más. Así, ha decidido ampliar el plazo de apertura de la lámina de agua descubierta del complejo deportivo hasta el próximo 28 de septiembre.

La concejala de Deporte, Ana López de Uralde, ha recordado este jueves que «desde el Servicio de Deporte teníamos encima de la mesa esta posibilidad y hemos decidido alargar el funcionamiento de la piscina olímpica exterior de Mendizorroza, en base a la buena previsión meteorológica para los próximos días. Una ampliación que permitirá a los y las usuarias de la instalación deportiva municipal apurar el verano y bañarse y nadar al aire libre», ha subrayado.

La apertura de la zona de la piscina olímpica exterior (incluida la pileta de chapoteo) hasta el 28 de septiembre, entre las 8:00 y las 20:00 horas, «no implica que la campaña de verano se alargue hasta la misma fecha», aclara el Consistorio vitoriano. El fin de la temporada veraniega en las instalaciones deportivas de Mendizorroza se mantiene para este 14 de septiembre y supondrá «la suspensión de los servicios habilitados para verano, como el botiquín, la 'foodtrack' y el refuerzo de personal para el control de accesos. El servicio de hostelería del edificio social permanecerá abierto», detalla el Ayuntamiento.