Pillado cuando huía con una veintena de camisetas de la NBA y dinero de una tienda de Vitoria

La patrulla de la Policía Local apenas daba crédito cuando un desconocido pasó muy cerca cargado con una veintena de camisetas de diferentes equipos ... de la NBA y con los bolsillos rebosantes de monedas. La escena, según ha sabido este periódico de fuentes policiales, se ha producido sobre las 3.00 horas de este jueves en la calle San Antonio, en pleno centro de Vitoria. Al verse sorprendido, tiró el género al suelo. No le sirvió de nada.

El detenido, un veinteañero considerado «delincuente habitual», acababa de asaltar Basket Country, tienda especializada en productos de baloncesto que oficia desde la calle Manuel Iradier. Según confirman en la comisaría de Aguirrelanda, el joven asaltante presuntamente empleó un «objeto contundente» para fracturar el grueso cristal de la puerta principal. Posiblemente se valió de alguna tapa de alcantarilla.

Ampliar Estado en que quedó la puerta. I. Aizpuru

Una vez dentro, las cámaras de seguridad captaron la violenta escena. El intruso lanzó varias veces contra el parqué la caja registradora para intentar hacer con el escaso dinero que contenía. La alarma saltó en ese momento, lo que puso en alerta a la Guardia urbana. ¿El problema añadido? «Ha destrozado el suelo», se quejaba esta mañana el responsable del local, Cristian. En este sentido, los daños materiales en el local son de envergadura.

Como no le satisfizo la cantidad obtenida cogió un par de perchas, con una decena de camisetas cada una. Se trata de ropa oficial de la NBA cuyo precio ronda oscila entre los 50 y 100 euros. Cargado con ese material, emprendió la huida hacia el Sur de la ciudad. No contó con que, estos días, el centro y la zona de la Avenida de Gasteiz se encuentran blindados por la cumbre internacional del Palacio Europa.

«En Bilbao llevamos tres»

Aliviado en parte porque los patrulleros recuperaron el género y el dinero sustraído, Cristian ha indicado a EL CORREO que «te sientes impotente». Se trata del primer asalto nocturno que sufre en la capital alavesa. «En la tienda que tenemos en Bilbao llevamos ya tres», confiesa sincero.

La Unidad de Investigación de la Policía Local se ha hecho cargo del atestado. En principio, el sospechoso será imputado por «un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público». El expediente será remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria.