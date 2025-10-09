El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una transeúnte observa el interior de la tienda asaltada esta madrugada de jueves en la calle Manuel Iradier. Igor Aizpuru

Robos en comercios

Pillado cuando huía con una veintena de camisetas de la NBA y dinero de una tienda de Vitoria

La Policía Local captura a un «delincuente habitual» tras asaltar de madrugada un conocido establecimiento del centro. «Sientes impotencia», asegura el dueño

David González

David González

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:23

La patrulla de la Policía Local apenas daba crédito cuando un desconocido pasó muy cerca cargado con una veintena de camisetas de diferentes equipos ... de la NBA y con los bolsillos rebosantes de monedas. La escena, según ha sabido este periódico de fuentes policiales, se ha producido sobre las 3.00 horas de este jueves en la calle San Antonio, en pleno centro de Vitoria. Al verse sorprendido, tiró el género al suelo. No le sirvió de nada.

