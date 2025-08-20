El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La propuesta 'Caribe flotante' se desarrollará en el pantano de Legutio salvo que se produzcan fuertes lluvias. Cedida
El pianista que flota por el embalse de Legutio al son de música cubana: «'Lágrimas negras' es la que más se disfruta»

Edgar Olivero lleva hoy y mañana 'Caribe Flotante' al embalse de Urrunaga acompañado de la bailarina Mónica Cofiño, en una velada «mágica»

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:54

La imagen resulta poderosa y tiene algo de sueño surrealista: un tipo tocando un piano sobre el agua que se desplaza por el empuje de ... una bailarina. Eso es lo que se encontrarán quienes adquieran la entrada para ver el espectáculo 'Caribe Flotante' en el merendero de Legutio tanto este jueves, 21 de agost,o como el viernes(20.00 horas; 12,24-18,36 euros en la web Entradium, con descuentos para niños y desempleados).

