La Pasarela Gasteiz On llevará las últimas tendencias al Artium durante cuatro días Una de las modelos que la pasada edición participó en la pasarela del Artium. / Blanca Castillo Comienza el próximo martes con 37 comercios participantes y una exposición con una veintena de trajes sobre la evolución de la moda en Álava SARA LÓPEZ DE PARIZA Jueves, 27 septiembre 2018, 14:16

Milán, París, Nueva York… y Vitoria. Regresa la semana de la moda vitoriana y lo hace cargada de novedades. La XXXIV edición de la Pasarela Gasteiz On mostrará las tendencias de este otoño-invierno entre los días 2 y 5 de octubre en el Museo Artium, convertido ya en sede de la cita. 37 comercios y una trastienda de cerca de 250 personas participarán en esta edición que arrancará el próximo martes con un desfile de tendencias dividido en cuatro bloques. Serán protagonistas el punto, el estampado animal, los cuadros como un básico en todo tipo de prendas y la moda de la década de los sesenta y ochenta con minifaldas, estampados geométricos o lentejuelas.

La Pasarela se celebrará esta vez en uno de los sótanos del Museo habitualmente dedicado a exposiciones, un espacio que permite un aforo ligeramente mayor y cercano a las 400 personas. Decorado en tonos blancos y líneas sencillas, el hall se ha dedicado a una exposición sobre la evolución de la moda en Álava que conmemora los 30 años de trayectoria de la agencia m.Class, fiel colaboradora del evento desde sus inicios. La muestra recoge una veintena de trajes de mujer elaborados por modistos alaveses como Domingo Orive, María Esparza, Susana Pérez-Gómez o Iván Vaz-Vilo.

La retrospectiva, que se podrá disfrutar desde el martes, incluye piezas de cóctel, de fiestas, realizadas a partir de materiales reciclados o vestidos de novia. «El objetivo principal es dar valor a la costura tradicional. Vitoria ha sido una de las grandes del sector a nivel nacional, aquí venía gente de la alta sociedad a confeccionarse sus prendas y esa tradición se está perdiendo», ha subrayado José Carlos Herrera, director de m.Class y artífice de algunos de los diseños que componen la muestra. Sin embargo, todavía queda esperanza para el oficio, y es que «ahora mismo hay un 'boom' de la costura entre los jóvenes. El problema es que quieren hacer una pieza en noventa minutos y eso es imposible».

Entre las novedades se incluyen además dos colaboraciones con Cruz Roja y Ecoembes. La primera se realizará en el marco del plan de la organización por el derecho y la igualdad de oportunidades para la inserción en el mercado laboral. Por su parte, la alianza con Ecoembes se traducirá en la presentación sobre la pasarela de diferentes prendas realizadas a partir de materiales reciclados que persiguen la sostenibilidad en la moda. Además, se celebrarán el tradicional desfile de nuevos creadores con siete participantes, el de moda nupcial y se mostrarán las propuestas del comercio local.

Malas rebajas

Todos los desfiles comenzarán a las 20.30 horas y las invitaciones para asistir se podrán recoger en los establecimientos participantes. Además, se podrán seguir en directo a través de la página web oficial de Gasteiz On y las redes sociales de Sandra Bräuer, bloguera oficial de la Pasarela desde su blog 'Make It Trendy'. Y si se quedan con ganas de hacerse con alguna de las prendas que muestren las modelos no se preocupen, la organización facilitará un número de teléfono para resolver todas las dudas a través de WhatsApp.

Esta XXXIV edición de la semana de la moda vitoriana llega en un momento complicado para el comercio, que pone sus esperanzas en la nueva temporada. «Llega después de unas rebajas en las que el 90% no cubrió sus expectativas y un verano en el que la mayor parte del comercio ha visto mermados sus resultados», ha detallado José González, miembro de la junta directiva de Gasteiz On y propietario de Ríos Moda. «Cada inicio de temporada es un nuevo reto y la Pasarela nos ayuda a ponernos las pilas y a estar cerca del consumidor», ha añadido.