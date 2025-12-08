El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La bandera palestina corona uno de los belenes

La bandera palestina corona uno de los belenes Jesús Andrade

De Palestina a Playmobil: belenes que cuentan historias

La iglesia del Carmen escenifica una amplia exposición de dioramas «para todos los gustos, edades y países» hasta el 6 de enero

Jon Casanova

Lunes, 8 de diciembre 2025, 02:52

Los belenistas no viven ajenos a la actualidad. Además de los dioramas más clásicos, la escenificación del nacimiento de Jesús también sirve en la iglesia ... de Nuestra Señora del Carmen de Vitoria para reflejar diversidad de estilos, procedencias, sensibilidades y también reivindicaciones. De ahí su título: 'Denontzat' , 'Para todos' en euskera. «No podemos dar la espalda a lo que pasa en el mundo», afirma Alfonso Ruiz de Arcaute, representante de la Asociación Belenista de Álava. Y por eso, la exposición reserva un espacio a los conflictos actuales. En esta sala temática aparecen referencias a Palestina, Sudán del Sur o Ucrania. La figura del Niño Jesús posado sobre unas cenizas, varios soldados de goma bajo el mensaje 'No matarás' en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Vitoria y una bandera tricolar palestina integrada en uno de los dioramas.

