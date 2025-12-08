De Palestina a Playmobil: belenes que cuentan historias

Los belenistas no viven ajenos a la actualidad. Además de los dioramas más clásicos, la escenificación del nacimiento de Jesús también sirve en la iglesia ... de Nuestra Señora del Carmen de Vitoria para reflejar diversidad de estilos, procedencias, sensibilidades y también reivindicaciones. De ahí su título: 'Denontzat' , 'Para todos' en euskera. «No podemos dar la espalda a lo que pasa en el mundo», afirma Alfonso Ruiz de Arcaute, representante de la Asociación Belenista de Álava. Y por eso, la exposición reserva un espacio a los conflictos actuales. En esta sala temática aparecen referencias a Palestina, Sudán del Sur o Ucrania. La figura del Niño Jesús posado sobre unas cenizas, varios soldados de goma bajo el mensaje 'No matarás' en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Vitoria y una bandera tricolar palestina integrada en uno de los dioramas.

También se representa la matanza de los inocentes –escena poco habitual en Navidad – para «reflejar la situación actual», explica Ruiz de Arcaute, en alusión al asesinato de miles de niños durante el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. En el centro del recorrido, una figura de San Francisco actúa como contrapunto simbólico y recordatorio de su papel como patrón de los belenistas y mensajero de paz.

La exposición incluye, además, un homenaje al papa Francisco con motivo de su fallecimiento y de su vinculación con el belenismo a través de la carta apostólica Admirabile Signum, en la que destacó el valor de este arte como tradición, memoria y expresión de fe. «Este año tenía que estar de alguna forma», expresa Ruiz de Arcaute.

Uno de los elementos que más caracteriza a la muestra es el detallismo de cada diorama. La asociación refuerza cada año su formación mediante cursos para mejorar sus creaciones, como talleres para aprender a recrear efectos de agua con 'resinas epoxi' que permiten simular corrientes o superficies calmadas. La iluminación también juega un papel fundamental, con antorchas realizadas con bombillas de efecto llama, juegos de sombras para intensificar la atmósfera y dispositivos que aportan profundidad a las escenas. A todo ello se suma la incorporación progresiva de la impresión 3D en elementos pequeños como las palomas, que después se pintan a mano.

«Evolucionar demasiado a los belenes artísticos es peligroso porque corremos el riesgo de que la gente se vea incapaz de recrearlo en casa»

Aunque no todo son ventajas. «El peligro que corremos es que la gente se vea incapaz de recrear nuestros belenes», advierte Alfonso. «Por evolucionar demasiado hacia el belén artístico se puede poner en riesgo el tradicional, y eso es algo que debemos cuidar». Por esta razón, el material principal empleado sigue siendo el poliespán o la espuma, ligeros y fáciles de trabajar, para que cualquiera pueda iniciarse el «arte» de los belenes, considera el representante de la asociación.

Olentzero de vacaciones

La muestra reserva un espacio con figuras menos clásicas. En una maqueta realizada con muñecos Playmobil se representa la huida a Egipto de la Sagrada Familia, mientras que en una esquina aparecen los Reyes Magos, Papá Noel y Olentzero retratados «de vacaciones», vestidos con camisas hawaianas y cámara al cuello «disfrutando de su jubilación como auténticos turistas».

Para reforzar la idea de diversidad que da título a la exposición, se exhiben además belenes procedentes de colecciones particulares de África, América, Asia y Europa, elaborados en materiales muy variados como cerámica, fibra natural, madera tallada, piedra o semillas.

Permanecerá abierto hasta el 6 de enero. Por el momento, sólo los fines de semana. De lunes a viernes, se conciertan visitas para colegios, asociaciones o cualquier grupo. A partir del 20 de diciembre su horario se amplía a todos los días de11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00.