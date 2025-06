La oposición insta a que «en un mes» todos los trámites con la Hacienda de Álava se puedan hacer presencialmente

El Ararteko ha pegado varios tirones de orejas al Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Álava en los últimos meses por no garantizar ... la atención en ventanilla en cualquier caso. En la autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, por ejemplo, se obliga al contribuyente a usar un programa informático y eso ha sido motivo de crítica por parte de la institución que encabeza Manu Lezertua porque no todo el mundo cuenta con conocimientos o medios para hacerlo. De ahí que la oposición haya instado al equipo de gobierno a «garantizar en el plazo de un mes que el 100% de los trámites de la ciudadanía se puedan realizar de forma presencial».

Treinta días para «llevar a cabo cuantas modificaciones normativas fueran necesarias para garantizar que los trámites de la ciudadanía se puedan realizar de manera presencial», apunta el texto consensuado entre el PP y Elkarrekin que ha logrado el apoyo de EH Bildu. Ni el PNV ni el PSE han apoyado esta iniciativa legislativa.

Los partidos que gobiernan la Diputación alavesa se han quedado fuera del acuerdo y no es porque discrepen sobre la necesidad de garantizar la relación de todos los contribuyentes con el Fisco. «Observo con sorpresa que nos hablan de eliminar la obligatoriedad de todos los programas informáticos sobre todos los modelos tributarios. En el año 2025 no podemos volver a realizar nuestros impuestos con papel y boli. Pedimos seriedad y sobre todo una mirada al futuro con sensatez», ha considerado el jeltzale Jon Pérez sobre la moción que, en cualquier caso, no es de obligatorio cumplimiento.

La idea del ejecutivo era realizar un «análisis, estudio y reflexión» sobre si el sistema actual «efectivamente coloca a la ciudadanía en el centro y proporciona los medios necesarios para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos», como ha explicado el socialista Josu López Ubierna.

«Va a dar más facilidad a la gente que tiene problemas a la hora de hacer su declaración», ha opinado Miguel Garnica, del PP. «No podemos aceptar una situación que perjudica a una parte importante que necesita una atención presencial. Es importante que se mantenga y se impulse», ha coincidido David Rodríguez, portavoz de Elkarrekin. «Hay que garantizar que cualquier persona pueda tener acceso a la administración a través del canal que quiera, sin imponer otro. Estamos hablando de que la mayoría de los afectados son personas mayores que no se manejan con las nuevas tecnologías», ha rematado Nerea Martínez, de EH Bildu.