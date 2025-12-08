El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Encendido de un petardo en Nochevieja. Franck Lovicario

Multas de 12.000 euros por tirar a deshora petardos en Año Nuevo en Vitoria

El lanzamiento de material pirotécnico en la vía pública solo estará permitido durante los primeros 15 minutos del 1 de enero

Borja Mallo

Borja Mallo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 02:53

Comenta

Las Campanadas, las uvas y el champán han sido tradicionalmente los acompañantes perfectos para despedir un año y recibir el siguiente, pero en las últimas ... décadas está de moda el lanzamiento de fuegos artificiales y petardos, que se ha extendido de forma imparable. Una actividad que en principio parece inofensiva, pero que en la realidad tiene mucha incidencia en personas que padecen, sobre todo, trastornos que les hacen muy sensibles al ruido, así como también en los animales, a los que les asustan las explosiones. Para tratar de minimizar estos riesgos, el Ayuntamiento de Vitoria limitará un año más a un cuarto de hora (de las 0.00 a las 0.15 del 1 de enero) el uso de material pirotécnico en la vía pública. Y quien exceda ese tiempo máximo, se arriesgará a una multa de hasta 12.000 euros.

