Los monitores de centros de menores de Álava tienen un botón del pánico contra las agresiones

Los sistemas de alarma, conectados con el 112 o con el resto de trabajadores, existenen equipamientos de pequeño tamaño para dar seguridad al personal

Ainhoa de las Heras
Ander Carazo

Ainhoa de las Heras y Ander Carazo

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:16

En Álava ya hay centros de menores que cuentan con el llamado botón del pánico contra posibles agresiones. Se trata de un sistema de alarma ... que permite a los profesionales que controlan estos servicios conectarse directamente con la red de coordinación de emergencias del 112 o con sus compañeros de trabajo para que acudan en su defensa cuando temen que van a ser víctima de un ataque. Pero no se ha instalado en los 16 equipamientos que dependen de la Diputación y que son gestionados por distintas entidades sociales, sino que están presentes en algunos de los de menor tamaño y donde el número de trabajadores resulta limitado en determinados momentos de la jornada y la vulnerabilidad se multiplica, como puede ser durante las noches. También se ha hecho en el recién construido centro especializado en adolescentes con problemas de conducta y comportamientos disruptivos, en el que incluso se cuenta con cámaras en determinadas áreas.

