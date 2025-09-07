Mercedes Vitoria se hace con la antigua nave de Fagor y gana otros 107.000 metros cuadrados

Era uno de los activos más interesantes del panorama industrial de Álava, estaba inmersa en una puesta a punto y ya tiene nuevo inquilino. Mercedes ... Vitoria redobla la apuesta por crecer en los alrededores de la fábrica actual y ha firmado un acuerdo con Merlin para alquilar la antigua nave de Fagor en Júndiz. Según ha podido saber EL CORREO, la inmobiliaria madrileña y el gigante alemán rubricaron el contrato el pasado mes de julio tras varios meses de especulaciones acerca del posible interés del fabricante en la nave.

El pacto otorga acceso a otros 73.000 metros cuadrados –107.110 si se cuenta toda la parcela– al primer empleador de Álava y de toda Euskadi, con unos 5.000 trabajos directos y alrededor de 30.000 puestos indirectos que dependen de que la compañía alemana saque de sus naves furgonetas para medio mundo. El importe del alquiler que pagará Mercedes sigue siendo una incógnita, pero su interés por este equipamiento ya era conocido en el sector del inmobiliario industrial de la provincia desde hace meses. También entre algunos círculos privilegiados de la Avenida de Los Huetos, que venían apuntando esta posibilidad desde la pasada primavera y donde se señala que este espacio será el punto donde se hará el montaje bruto –el armado de la estructura– de la futura plataforma VAN.CA, la apuesta de Mercedes para compatibilizar en el futuro las furgonetas eléctricas con las de combustión.

El acuerdo permitirá a la compañía asentarse en un equipamiento en el que Merlin también ha puesto mucho mimo. La cotizada madrileña prometió a finales del año pasado una «reforma integral» destinada a «consolidar su atractivo y funcionalidad para los operadores logísticos». Esos trabajos ya están terminados y desde ahí ha sido cuestión de meses cerrar una transación. El activo es propiedad de la compañía inmobiliaria desde finales del año 2014. Durante unos cuantos años han operado en él XPO Logistics primero y, de un tiempo a esta parte, GXO Logistics, firmas que han impulsado el crecimiento de Júndiz, el parque empresarial más grande de Euskadi. Este ejercicio es el último antes de que venza la principal hipoteca que pesa sobre el inmueble, formalizada en 2015 por un montante de 18,9 millones de euros más intereses.

Ahora la instalación pasará a ser la punta de lanza de la transformación en Mercedes y cabecera de la era post-Vito en la capital alavesa. Los 107.000 metros cuadrados de la parcela se suman a toda la expansión emprendida por Mercedes a raíz de la plataforma eléctrica. Con esta extensión, la fábrica crece en casi un 12,5% y, contando con el parking provisional que le ha cedido el Ayuntamiento, supera ya los 850.000 metros cuadrados de suelo en Vitoria.

La nave que alquila ahora la multinacional de la estrella ya contenía una parte importante de la historia de la industria del territorio. Fue en esa ubicación donde, en el año 2000, Fagor sufrió un enorme incendio que dañó 234.394 electrodomésticos en el que era el punto de distribución de la firma para todo el norte de España. El fuego prendió por causas fortuitas y obligó a la aseguradora Zurich a abonar 6.150 millones de pesetas –al cambio, casi 37 millones de euros de la época, una auténtica fortuna– por los daños que generaron las llamas. Después se reconstruyó la estructura y posteriormente pasó a manos de su actual propietario, Merlin.

Después del eléctrico

Más allá de la operación inmobiliaria, está la cuestión industrial. ¿Cuándo se pondrá en marcha la fabricación de esos nuevos modelos de combustión? Todavía es un incógnita. La única fecha que es firme, de momento, es para la puesta en marcha de la plataforma VAN.EA, la de la furgoneta eléctrica. Si nada cambia, los modelos de la Vission V que se mostraron con todo lujo de detalles en Shangái se empezarán a producir en serie a partir de marzo de 2026 en Vitoria. Ese es el plazo con el que se trabaja de momento en la Avenida de Los Huetos, donde en primavera se empezaron a elaborar los primeros prototipos 'made in Álava' de la nueva furgoneta después de una inversión milmillonaria.

A partir de ahí es cuando debería ponerse en marcha la VAN.CA, pero «todavía no hay una fecha fijada», apuntaron portavoces de la matriz alemana en Stuttgart a preguntas de este periódico. Lo único cierto por el momento es que los futuros modelos de combustión compartirán el 70% de sus componentes con la nueva plataforma eléctrica, en línea con esa apuesta por ser capaz de alternar la fabricación de eléctricos con los de gasolina. «Tenemos que ser flexibles para producir coches de combustión hoy y eléctricos mañana. Y así poder responder a la demanda del mercado», ilustró hace unos meses el director de la planta alavesa, Bernd Krottmayer, en las páginas de este periódico.

12,5% Es el porcentaje en el que incrementan las instalaciones de Mercedes con este pabellón

En esa entrevista, Krottmayer también admitió que «los coches eléctricos no se desarrollan como habíamos planeado». Por entonces, en diciembre de 2024, todavía ni siquiera se había anunciado la nueva plataforma de combustión. Ahora, los superiores del director de Mercedes Vitoria, hablan todavía con más crudeza. «Tenemos que hacer una revisión de la realidad. De lo contrario vamos de cabeza contra un muro», alertó hace menos de un mes Ola Källenius. El CEO del grupo teutón fue así de contundente preguntado en relación al riesgo de colapso de la industria automovilística europea si se mantiene el veto a la comercialización de motores de combustión a partir de 2035.

El gesto de Källenius ha sido secundado por toda la industria automovilística del continente. La patronal de todos los fabricantes europeos de automoción (Aeca) y la de los productores de componentes (Clepa) se han dirigido por carta a la Comisión para revisar los planes de descarbonización y la prohibición de venta de coches gasolina a partir de 2035. El próximo viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tendrá que escuchar ese mismo mensaje en persona. Será el día 12 cuando los dirigentes de estas patronales intervengan en las jornadas para diseñar la futura estrategia para la automoción europea que ha convocado Bruselas.

Posible alianza con BMW

En el caso concreto de Mercedes, esa apuesta por la flexibilidad no tiene por qué implicar un abandono de los eléctricos. De hecho, según publicó a finales de agosto la revista 'Autocar', la compañía de la estrella estaría negociando con BMW la posibilidad de que usar los motores de esta segunda empresa para varios de sus futuros coches de combustión.

Por el momento esa negociación, según este medio especializado, se ceñiría a modelos como el CLA, el GLA, GLB, Clase C, Clase E y GLC, además del futuro todoterreno 'Little G', todos propulsados por los motores de la nueva regulación, los Euro 7. El pacto, de materializarse, no incluiría a las furgonetas que fabrica Vitoria por el momento.