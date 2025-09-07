El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de las obras de Mercedes. Blanca Castillo

Mercedes Vitoria se hace con la antigua nave de Fagor y gana otros 107.000 metros cuadrados

El gigante alemán alquiló la instalación a Merlin en julio. Allí se ubicará parte de la producción de las futuras furgonetas de combustión

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:16

Era uno de los activos más interesantes del panorama industrial de Álava, estaba inmersa en una puesta a punto y ya tiene nuevo inquilino. Mercedes ... Vitoria redobla la apuesta por crecer en los alrededores de la fábrica actual y ha firmado un acuerdo con Merlin para alquilar la antigua nave de Fagor en Júndiz. Según ha podido saber EL CORREO, la inmobiliaria madrileña y el gigante alemán rubricaron el contrato el pasado mes de julio tras varios meses de especulaciones acerca del posible interés del fabricante en la nave.

