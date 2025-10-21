Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas

Los datos de renta 'per capita' publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, referentes al año 2023 reflejan dos extremos que conviven en ... Álava. Mendizorroza es el barrio en el que se registra la mayor renta por persona entre los distritos de las tres capitales vascas. Mientras, Navaridas, Baños de Ebro, Villabuena de Álava, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Elvillar, Yécora y Kripan son los ocho municipios de Euskadi con menores ingresos, todos ellos en Rioja Alavesa. Los vizcaínos Lanestosa y Karrantza se cuelan a continuación e impiden que otros dos ayuntamientos de esta comarca, como son Samaniego y Moreda, copen el 'top 10'.

Así, según el Eustat, la cuadrilla vitivinícola es la comarca con menores ingresos de la comunidad, con 19.356 euros anuales por habitante. En el lado contrario de la 'balanza' se encuentra Gorbeialdea, con 29.033 euros por vecino, gracias al impulso de Aramaio (29.538 euros), Zuia (31.187), Zigoitia (32.298) y sobre todo, Arratzua-Ubarrundia (32.697), que se 'corona' como el municipio más rico de Álava que, a su vez, es el octavo del País Vasco. Garai, en Bizkaia, se lleva la 'medalla de oro' absoluta en el 'ranking' con 40.243 euros.

En Vitoria, a su vez, la renta por habitante ronda los 25.221 euros, por lo que se encuentra por debajo de la media de Euskadi, que el Instituto Vasco de Estadística fija en 26.271. De hecho, es la peor posicionada entre las tres capitales (26.598 en Bilbao y 31.126 en San Sebastián). Y eso que en la 'Green' se encuentra el mencionado barrio de Mendizorroza, con unos ingresos medios de 55.581 euros por vecino. Hay que tener en cuenta que quedan excluidos los distritos de Getxo, que normalmente se llevan la palma.

En ese ranking, Zaramaga es el barrio vitoriano más rezagado con 18.138 euros, mientras que Arana y el Casco Medieval se quedan cerca con 18.518 y 18.996 euros. Todos ellos muy lejos de los 14.284 euros que tienen para vivir en Iturrigorri-El Peñascal, en Bilbao.

La renta media de los habitantes en Álava asciende a 24.921 euros al año. Y, de la misma forma que lo hace la sociedad, el peso que tienen en este cómputo global los diferentes tipos de ingresos, cambia. La mayor parte de las cuantías entran por los salarios (14.597), aunque también hay rendimientos por inversiones, alquileres inmobiliarios, actividades variadas y transferencias. Estas últimas se refieren a los importes que llegan de las administraciones públicas, que incluyen pensiones y ayudas sociales, y cuyo peso en la renta de los alaveses no deja de crecer y supone ya el 30,07% de los ingresos.

La serie arranca hace dos décadas, y ofrece una panorámica en la que se aprecia que factores como el envejecimiento de la población y el crecimiento de la desigualdad están aumentando la relevancia del sistema de protección social en el sostenimiento de los hogares mientras disminuye el porcentaje que llega de actividades productivas. Solo en 2020, ejercicio marcado por los ERTE derivados de la crisis sanitaria del Covid, el porcentaje que entró a través de transferencias fue superior: un 30,8%.

Gorbeialdea es la comarca más próspera, gracias al tirón de Zuia, Zigoitia y Arratzua-Ubarrundia

Si retrocedemos a 2001, entonces la renta de los alaveses se situaba en 13.266 euros. Desde ese año, el incremento ha sido destacado: ni más ni menos que de un 87,8%, hasta los citados 24.921 euros. Sin embargo, detrás de ese empuje no son los salarios lo más destacado. Se han incrementado en el mismo periodo un 56,13%, de 9.349 a 14.597 euros, pero las inyecciones desde las arcas públicas se han catapultado un 278,2%, de los 1.982 a los 7.496 por persona. Hace veinte años, de hecho, las transferencias suponían el 14,9% de la renta, frente al 30% actual.

En el mismo periodo, la esperanza de vida ha pasado de 79,75 a 85,06 años. No es de extrañar así que, en las franjas de mayor edad (a partir de los 70 años) en Euskadi, el 83,2% de las rentas procedan de las administraciones, frente al 78,8% de hace un cuarto de siglo. Sin embargo, las dificultades para llegar a fin de mes de muchas personas más jóvenes ha derivado en que, también en esos colectivos, aumente la importancia de las transferencias. Entre los menores de 30, por ejemplo, las prestaciones suponían en 2001 el 3% de las rentas, 314 de 10.378 euros. En 2023, ascendían al 6,7%, 1.212 de 17.930 euros.