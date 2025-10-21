El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas

Los ocho municipios con menor renta por habitante de Euskadi se encuentran en Rioja Alavesa

Ander Carazo
Alba Cárcamo

Ander Carazo y Alba Cárcamo

Martes, 21 de octubre 2025, 01:03

Comenta

Los datos de renta 'per capita' publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, referentes al año 2023 reflejan dos extremos que conviven en ... Álava. Mendizorroza es el barrio en el que se registra la mayor renta por persona entre los distritos de las tres capitales vascas. Mientras, Navaridas, Baños de Ebro, Villabuena de Álava, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Elvillar, Yécora y Kripan son los ocho municipios de Euskadi con menores ingresos, todos ellos en Rioja Alavesa. Los vizcaínos Lanestosa y Karrantza se cuelan a continuación e impiden que otros dos ayuntamientos de esta comarca, como son Samaniego y Moreda, copen el 'top 10'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenazan con un cuchillo a varios viandantes en pleno centro de Vitoria
  2. 2 Una nueva discoteca se suma al tardeo en Vitoria
  3. 3 Tres heridos en dos accidentes en la A-1 a su paso por Vitoria y Agurain
  4. 4

    El incremento de la seguridad devuelve la tranquilidad al bloque okupado de Ibaiondo
  5. 5

    El voraz incendio en la Sierra de Elgea calcina 30 hectáreas y moviliza a bomberos de todo Euskadi durante 29 horas
  6. 6

    El voraz incendio en la Sierra de Elgea calcina 30 hectáreas y moviliza a bomberos de todo Euskadi durante 29 horas
  7. 7 La lluvia vuelve con fuerza esta semana a Vitoria tras 24 días de sequía
  8. 8 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  9. 9

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  10. 10

    Los monitores de centros de menores de Álava tienen un botón del pánico contra las agresiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas

Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas