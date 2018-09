Los famosos también pelan patatas

Cortes con la mandolina, mareos entre fogones, llantos desesperados y hasta amor a primera vista con un pasapuré. La tercera edición de 'MasterChef Celebrity' que comienza el domingo tiene todos los ingredientes para convertirse en un platazo de los que se rebañan con pan. Ya lo dijo el chef y jurado Jordi Cruz durante la presentación de la nueva temporada: «Los cocineros cuando hacemos un plato, aparte de que sea singular y sorprendente, buscamos que guste a todo el mundo. Algo similar pasa con este guiso que os traemos, cuando lo probéis vais a decir '¡oh! ¡guau!'».

El auditorio María de Maeztu del Palacio Europa se llenó de seguidores del programa, entre ellos muchos niños, que pudieron ver de cerca a los concursantes. El ganador de entre los 14 se llevará 75.000 euros para donar a la ONG que elija y un curso de cocina creativa en el Basque Culinary Center. No es de extrañar que la mayoría se haya preparado a conciencia para agradar al exigente jurado compuesto por Jordi, Samantha y Pepe. También hay quien ha confiado en sus cualidades como cocinillas y ha obviado el entrenamiento, como es el caso de Carmen Lomana. «Ella es más de dirigir y dar órdenes que de pelar patatas», apuntaba Macarena Rey, directiva de Shine Iberia, la productora detrás del exitoso formato.

«Ha sido una cura de humildad, yo estaba convencida de que cocinaba muy bien y me he dado cuenta de que no es así. Los jueces me han dado mucha caña», confirmaba Lomana, que sufrió hasta un dramático desmayo debido a la presión en una de las pruebas de exteriores. Otro de los que promete grandes momentos es el 'showman' Boris Izaguirre, quien ha descubierto el apasionante universo de los utensilios de cocina. «Este programa ha sido una segunda oportunidad en mi vida, llegó cuando estaba perdido entre tantos personajes que apenas sabía quién era yo», confesó en Vitoria.

El aderezo internacional de esta edición lo completa la italiana Antonia Dell'Atte que, desde el primer momento, advirtió que aceptaría las críticas «pero no la mala leche». «He llorado como nunca en mi vida, más que por mi exmarido, y le he puesto una pasión increíble, porque amo comer. También ha habido alguna que otra puñalada entre aspirantes…», avanzó. Mario Vaquerizo, por su parte, ha demostrado en numerosas ocasiones que ama más beber cerveza que comer, así que esta experiencia ha sido todo un reto. «En mi casa, cada vez que me acerco a la nevera me pregunta a qué voy allí si no hay nada. La pobre va a morir de inanición», bromeaba el aspirante, que ha engordado tres kilos y medio durante el rodaje.

Actores, deportistas...

Completan el elenco VIP y lleno de glamur la actriz Paz Vega, el cineasta Santiago Segura, el capitán de la selección española de rugby Jaime Nava, la actriz y presentadora Paula Prendes, el extorero Óscar Higares, la actriz María Castro, el cantante Xuso Jones, el actor Iván Massagué, la medallista olímpica en natación sincronizada Ona Carbonell y la actriz Dafne Fernández, que grabó embarazada de seis meses.