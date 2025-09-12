María de los Ángeles Parra, la jueza vitoriana que ha llegado hasta el Tribunal Supremo

María de los Ángeles Parra Lucán retornó ayer, jueves, a su tierra natal para darse un baño de masas. Fue la ponente estrella de estas ... primeras jornadas de Derecho de Familia. Es la única vitoriana entre los magistrados del Tribunal Supremo, al que ascendió en 2017.

«Nací en Vitoria y estoy mucho orgullosa. Somos seis hermanos y todos nacimos aquí», compartió con EL CORREO antes de su conferencia sobre las últimas sentencias del Tribunal Supremo en materia de familia. «Mis padres estuvieron aquí diez años por razones de trabajo y luego tiraron hacia sus orígenes (Aragón). Por eso he vivido muchos años en Zaragoza. Pero cada vez que relleno un impreso y tengo que poner 'Vitoria-Gasteiz' me siento muy orgullosa», certificó tras mentar a Celedón y a la Virgen Blanca.

«Una de mis hermanas se llama Blanca por ella». Parra añadió sonriente que «me he alojado en el hotel que esta enfrente de La Florida (Canciller Ayala) y estaba emocionada».

Preguntada por cómo se asciende al Supremo, tiró de humildad. «Hay pocas plazas y hay muchísimos profesionales capacitados para llegar. Es cuestión de trabajo, pero también de oportunidad y un poco de suerte».

«Lo que más importa»

Firme defensora del Derecho familiar porque «a las personas lo que más nos importa es nuestra familia. Podemos pelear por otras cosas, pero si uno está bien en su casa y con los suyos es donde mejor está». Desde su atalaya marcan senda a los tribunales autonómicos, provinciales y locales. Y lidian con nuevas situaciones; familias monoparentales, con hijos de otras parejas...

«El legislador es perezoso y no legisla en esta materia. Ahí, los jueces deben adaptar las normas a los problemas actuales». Esta situación deriva, se alegró, porque «todo cambia cuando la mujer accede en condiciones de igualdad al mercado laboral».

¿Y el 'lawfare' que denuncia el Gobierno de Pedro Sánchez? «Nos podemos equivocar como cualquier persona, pero los jueces españoles intentan hacer su trabajo bien y aplicar la ley, que es lo que nos toca hacer».