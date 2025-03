«Escribo cada día, no cejo en el empeño, con la impresión de que no sé hacer otra cosa»

La segunda edición del Festival Internacional de Cuento Literario de Vitoria, que se celebrará entre los días 11 y 15 de marzo en diversos ... espacios de la ciudad (aunque la mayoría de los actos tendrá lugar en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa), contará con una nómina más que notable de autores adscritos al relato breve, ese género en el que priman el lirismo y la concisión y que, por su exigencia compositiva, resulta uno de los más complejos y atractivos para narradores y lectores. Cristina Fernández Cubas, José María Merino, Eider Rodríguez, Elvira Navarro o Harkaitz Cano son algunos de los escritores que participarán en los encuentros y conferencias que ha programado la organización de este evento que, como el año pasado, dirige Iban Zaldua.

Pero si hay un nombre que destaca entre todos ellos es el de Luis Mateo Díez, que el viernes 14, a partir de las 19.30 horas, compartirá mesa redonda con Juan Pedro Aparicio y José María Merino en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) es autor de una veintena de novelas -entre las que destacan 'La fuente de la edad' o 'La ruina del cielo'- y de los volúmenes de relatos 'Días en el desván' y 'Vicisitudes'. Además, ha publicado ensayos y obras de corte memorístico como 'Azul serenidad o la muerte de los seres queridos'. Miembro de la RAE desde el año 2000 y galardonado, entre otros, con el Nacional de Narrativa en dos ocasiones, Díez afirma que los premios -aparte de reconocimiento- le han dado seguridad y satisfacción. Curiosamente, el primero de ellos lo recogió en esta ciudad: en el mismo escenario en que tendrá lugar su charla el próximo viernes.

- ¿Cómo será su encuentro con José María Merino y Juan Pedro Aparicio el día 14? Intuyo una charla distendida entre amigos…

- Haremos un filandón posmoderno, en la tradición de contar y comentar. Leeremos microrrelatos y contaremos anécdotas con la naturalidad y complicidad de tres amigos escritores que pueden ser capaces de reflexionar y narrar al mismo tiempo. Una reunión para el entretenimiento y placer de las clásicas veladas literarias.

- Llega a Vitoria, la ciudad natal de Ignacio Aldecoa. ¿Qué le dice su nombre? ¿Influyó en su formación?

- Aldecoa es uno de los escritores que más tempranamente leí y admiré, uno de los grandes de nuestra lengua. Hace muchos años, siendo joven, gané el premio de cuentos que lleva su nombre. Fue la primera distinción de mi carrera literaria, y algo inolvidable venir a Vitoria a recogerlo.

Miembro de la Academia «La RAE ofrece pautas de comportamiento en el buen uso de la lengua, pero no ejerce de policía lingüística»

- ¿En qué sentido impulsó su carrera el éxito de su novela 'La fuente de la edad'?

- Hay novelas que te persiguen toda la vida, y 'La fuente de la edad' marcó mi identidad de escritor, puso de relieve mi mundo y cosechó premios y lectores. Forma parte de mi pasado literario, pero sigue siendo un punto de referencia en mi obra.

- Usted ha frecuentado varios géneros y ha dejado testimonio de su vida en dos libros autobiográficos. ¿No le ha tentado nunca el diario o ampliar las memorias que publicó hace 25 años?

- No soy propicio a lo autobiográfico, tampoco a la autoficción, pero algunas veces he contado asuntos cercanos, relatos de vicisitudes familiares, temas que me comprometen y tienen un sentido significativo en mi vida.

«Octogenario descreído» «Es como si al llegar a la vejez comenzase a sentir que los años de nada valen, pero vivir merece la pena... Que viva la vida»

- Como buen cinéfilo, ¿qué opinión le merecen las adaptaciones cinematográficas y teatrales de algunos de sus libros?

- En el teatro he tenido mejor suerte que en el cine, pero la 'Celama' del Teatro Corsario y 'El filandón' de Chema Sarmiento son dos propuestas excelentes que me encantan.

- Lleva 25 años en la RAE. ¿Hasta qué punto el cuidado de una lengua es importante en una sociedad? ¿Cómo ve el descuido en el que incurren muchas personas a la hora de escribir, algo propiciado -en parte- por las nuevas tecnologías?

- Sí, las nuevas tecnologías con su facilidad facilitan a veces el descuido. La RAE no hace de policía lingüística, su cometido es notarial y, por supuesto, ofrece pautas de comportamiento para el buen uso de la lengua. Y algo muy importante en su historia y cometido: una cuidadosa acción para mantener y valorar una conciencia común del español, en contacto y compromiso con todas las Academias hispanas.

Premios que «dan seguridad»

- Habla mal de algunos premios literarios. Sin embargo, ha recibido algunos de los más relevantes que se conceden en este país. ¿Un premio es más importante en la juventud que cuando uno es un autor consagrado? Usted ha vivido las dos experiencias…

- Bueno, los premios son reconocimientos que se agradecen, y algunos ensalzan una figura de escritor, una obra o una trayectoria. Los que he recibido, no sé si todos merecidos, me han dado seguridad y satisfacción.

-¿Qué supone para un escritor, más allá del reconocimiento a toda una carrera, la concesión de un galardón como el Cervantes?

- Un gran honor, la responsabilidad de estar en una lista de grandes escritores a los que admiro.

- ¿En qué proyecto está trabajando en la actualidad?

- Un escritor prolífico, como es mi caso, no ceja en el empeño, escribe cada día, tiene la impresión de que no sabe hacer otra cosa. Escribo un libro de infinitas historias que ahora mismo no parece tener fin.

- En una entrevista reciente se confiesa un octogenario descreído. ¿En qué creía antes y en qué no cree ahora? ¿De qué certezas le ha ido despojando la vida?

- Octogenario con poco apego a la edad que tiene, como si al llegar a la vejez hubiese comenzado a sentir que los muchos años de nada valen, que la experiencia de la vida suele parecer fraudulenta, pero que vivir merece la pena… Que viva la vida.