La lluvia vuelve con fuerza esta semana a Vitoria tras 24 días de sequía

Elena Jiménez Lunes, 20 de octubre 2025, 00:14

El otoño que comenzó a finales del pasado mes de septiembre está resultando, por el momento, especialmente seco en una provincia acostumbrada a las lluvias. Tanto Vitoria como el resto de Álava llevan prácticamente un mes sin ver caer ni una gota de lluvia y desde el pasado 24 de septiembre se han sucedido veinticuatro días en los que las precipitaciones han brillado por su ausencia.

Esta tendencia empezó a revertirse este domingo de forma muy ligera cuando se dejaron notar las primeras lluvias en puntos como la capital alavesa, Legutio o Zuia. No obstante, fueron relativamente escasas y el cambio será más notable al paso de esta semana.

La previsión que maneja la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, indica que los próximos días estarán cargados de precipitaciones. Podría llover de forma continua hasta el domingo y en algunas jornadas como la del jueves el aguacero apunta a ser intenso.

El territorio está atravesando su mayor periodo sin lluvias de todo el año y esa ausencia de este mes de octubre contrasta por ahora muchísimo con el mismo periodo del año anterior. Entonces, se acumularon 117,7 litros y, hasta 15 días (la mitad del mes) registraron precipitación. También en 2023 fueron 14 los días en los que se acumularon lluvias, pero entonces los pluviómetros solo recogieron 65,8 litros en total.