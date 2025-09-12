El llodiano Antonio Oyarzabal toca el piano al son de Bernaola en León

El Festival de Música Española de León contará hoy con el pianista llodiano Antonio Oyarzabal. En el auditorio de la ciudad interpretará el concierto para ... piano 'Nostálgico' de Carmelo Bernaola junto a la Orquesta Nacional de España bajo la dirección del maestro Nuno Coelho. «Esta obra no es un viaje sentimental al pasado sino un juego brillante con la memoria: fragmentos, ecos y colores aparecen y desaparecen como recuerdos. Es una música llena de ironía, energía y sorpresa, que convierte al piano en narrador de escenas más que en un simple solista virtuoso», explicó el músico.

No es la primera vez que Oyarzabal -residente en Londres- actúa junto a la Orquesta Nacional de España, pues la pasada temporada interpretó la 'Ballade' para piano y orquesta de Germaine Tailleferre. «Siento una alegría enorme y es un honor porque vuelvan a confiar en mí», subrayó.

Antonio Oyarzabal, de 36 años, ya cuenta con una extensa carrera en Reino Unido que le ha llevado a escenarios como el Wigmore Hall o el Royal Albert Hall de Londres, además de otros países. Ha publicado seis álbumes, cuatro de ellos dedicados íntegramente a la música de compositoras femeninas. Esto le ha valido para ser nombrado embajador de 'Donne.uk', una de las instituciones más importantes en la difusión y apoyo a la mujer en la música.

Antes de llegar a León, el llodiano ya participó ayer en el Otoño Musical Soriano.