El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Oyarzabal. E. C.

El llodiano Antonio Oyarzabal toca el piano al son de Bernaola en León

«Esta obra no es un viaje sentimental al pasado sino un juego brillante con la memoria», dice el músico que reside en Londres

A. C.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

El Festival de Música Española de León contará hoy con el pianista llodiano Antonio Oyarzabal. En el auditorio de la ciudad interpretará el concierto para ... piano 'Nostálgico' de Carmelo Bernaola junto a la Orquesta Nacional de España bajo la dirección del maestro Nuno Coelho. «Esta obra no es un viaje sentimental al pasado sino un juego brillante con la memoria: fragmentos, ecos y colores aparecen y desaparecen como recuerdos. Es una música llena de ironía, energía y sorpresa, que convierte al piano en narrador de escenas más que en un simple solista virtuoso», explicó el músico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre repentino de un centro de estética en Vitoria ya suma 193 denuncias
  2. 2 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  3. 3

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  4. 4 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  5. 5

    El Gabinete Etxebarria mira a EH Bildu para pactar una nueva subida de impuestos en Vitoria
  6. 6

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  7. 7

    El nuevo bosque de Mercedes
  8. 8

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  9. 9

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  10. 10

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El llodiano Antonio Oyarzabal toca el piano al son de Bernaola en León

El llodiano Antonio Oyarzabal toca el piano al son de Bernaola en León