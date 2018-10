«¿Un libro? No, yo me llevo dos» El libro de Eva García ha sido el principal foco de atención en las librerías alavesas este martes. / Blanca Castillo Eva García es profeta en su tierra y atrae a miles de alaveses a las librerías el día del lanzamiento del fin de la saga JUDITH ROMERO Martes, 2 octubre 2018, 20:42

«He venido nada más salir del trabajo. Estoy deseando leerla, aunque me da mucha pena que se termine la saga», confesaba Encarni Carvajo apretando el preciado tomo de más de 400 páginas contra su pecho. No le costó mucho encontrar 'Los señores del tiempo' en su librería de referencia, engalanada con ejemplares de la última historia de 'Kraken' en el escaparate y el interior. Ni a Encarni ni a otras miles de alavesas y alaveses a quienes Eva García Sáenz de Urturi atrajo hasta las estanterías en un goteo constante de clientes durante toda la jornada, en un reflejo de lo que ocurrió en toda España, donde la escritora vitoriana logró agotar la primera edición -nada menos que 100.000 copias- en solo unas horas. «Reconozco que me costó engancharme a la primera entrega ('El silencio de la ciudad blanca')», contaba Encarni. «Pero las descripciones de la capital alavesa me fueron conquistando. Me lo recomendó mi hija mayor y quiero terminar todos los libros antes de que salga la película, porque luego ya te lo imaginas diferente», explica. ¿Habrá peleas en casa para leer el tercer tomo? «Estoy acabando otro libro, no sé cuál de las dos lo empezará primero», sonreía Encarni.

Además de fans empedernidos de las aventuras de Kraken fueron muchos quienes, sin haber terminado todavía el primer libro, visitaron las librerías locales para hacerse con el tercer y último título y también con la entrega anterior, 'Los ritos del agua'. «Me fío de las recomendaciones de mis amigos y todos dicen que están muy bien, así que me los llevo todos», resumía Aitziber Gutiérrez, a quien le atrae el cariz histórico de la tercera novela. Esta saga ha conseguido enganchar a lectores de todas las edades y aficionados a distintos géneros. Iñigo Atxutegi, de catorce años, acudió este martes a por el tercer tomo en compañía de su madre.

«Mis compañeros no lo han leído, pero me gustan las historias de misterio e intriga», señalaba. Para Sonia, su madre, es otra manera de conocer la forma de ser de los vitorianos. «Soy de Madrid pero ya se lo he recomendado a toda la familia», aseguraba. Y es que el vínculo de estas páginas con la ciudad es tan fuerte que en algunos casos llega a lo personal. «Unos amigos han participado en una parte muy especial del rodaje. Me encantan los libros pero no puedo esperar a ver la película el próximo otoño», confesaba la lectora Estíbaliz San Miguel.

Colas por la mañana

Beatriz Beobide se dirigía a la caja con dos tomos idénticos debajo del brazo. «No me llevo uno -decía al ser preguntada por la periodista-. ¡Me llevo dos! Uno es para una amiga que solía trabajar en Vitoria, le hará ilusión», vaticinaba. Ella está deseando ver la antigua casa que su familia tenía en Gebara en la película. «A ver si han dejado algo tras la postproducción», bromeaba.

Los libreros ya esperaban una gran afluencia a sus establecimientos, pero las colas que se formaron por la mañana superaron sus expectativas. «Hemos vendido un centenar en unas horas, una cifra muy buena para un primer día de lanzamiento», apuntaba Ane, de Elkar, sin dejar de reponer volúmenes. «El primer día ha ido mucho mejor que con 'Los ritos del agua', y eso que nos comentan que el primero les gustó más», valoraba Arantza, de Ayala. Pero el periodo de venta no ha hecho más que empezar. «Algunos seguidores aún no se han enterado de la salida del libro y esperamos ventas todavía mayores en los próximos días», auguraba Joaquín Molero, de Astrolibros 2.