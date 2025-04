La huelga de jardineros se nota ya en los céspedes y alcorques de toda Vitoria

Rosa Cancho Miércoles, 9 de abril 2025, 13:29 Comenta Compartir

La primavera avanza, las plantas florecen y los árboles lucen sus nuevas hojas. Y en la verde Vitoria se nota ya que el césped de jardines y de los alcorques está alto. Más de lo que debería. Y es que según ha admitido este miércoles la propia responsable de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, no se están haciendo las siegas. Ni tampoco las labores de retiradas de ramas, mantenimiento y limpieza de los ocho grandes parques de la capital alavesa, de sus arbustos, de los patios naturalizados de los centros escolares y ni siquiera el control del riego automático. Es el efecto de las dos semanas de huelga indefinida de los trabajadores de la subcontrata Enviser, que piden aumentos salariales y un convenio laboral propio.

El edil de EH Bildu Jon Molina ha preguntado a Artolazabal si el Ayuntamiento va a multar a la firma por el trabajo no realizado, algo que jurídicamente no es viable, según ha aclarado la edil, al ser la huelga un derecho constitucional «y no una causa imputable a la empresa». Lo que si sopesa el Ayuntamiento es dejar de abonar los días que no se han realizado las labores. Molina ha calculado que Vitoria paga una media de 9.000 euros al día por estas labores divididas en cuatro lotes.

«Intimidación»

Mientras tanto el conflicto laboral prosigue y Artolazabal ha expresado su malestar con los trabajadores que han colocado pancartas en su contra delante de su casa. «Que intenten intimidar a mi familia es una raya que no voy a permitir cruzar». dijo. Mientras tanto, ha recordado que se hace seguimiento «intenso» de las consecuencias de este conflicto tiene para la ciudad y ha recordado que no se puede recurrir a personal funcionario ni a contratar a otra empresa para ejecutar esas labores. Confía en que las partes lleguen a un acuerdo pronto ya que si no «los jardines van a estar desmadrados, la hierba va a crecer y eso va general una sensación desde el punto de vista estético que a los ciudadanos no les va a gustar». También ha indicado que la empresa ha perdido la Gobierno vasco que le permita establecer servicios mínimos para cuestiones como el mantenimiento de áreas infantiles o evitar tapones en los desagües o el alcantarillado.

De momento el cierre es total. Los representantes sindicales (ELA, ESK y LAB) cifran en un 100% el seguimiento de la huelga que se mantiene ya que no ha habido un acercamiento de posturas. Las centrales recuerdan que las condiciones laborales de estos jardineros son «absolutamente precarias, con salarios que apenas alcanzan el mínimo SMI y jornadas interminables». Aseguran en este sentido que frente a la plantilla funcionaria de jardines «cobran 10.000 euros menos al año y trabajan 100 horas más al año». Culpan de la situación al sistema de subcontratación ·fomentado por los diferentes gobiernos municipales«. La plantilla se rige ahora por un convenio estatal y las centrales piden uno propio que mejore «de manera sustancial» sus condiciones.