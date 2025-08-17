Ramón Albertus Domingo, 17 de agosto 2025, 01:04 Comenta Compartir

El cierre de la primera etapa de las fiestas de Llodio rinde este domingo 17 de agosto un homenaje a los mayores, coincidiendo con San Rokezar. En el amplio programa pensado para «la juventud de ayer y de hoy» se incluyen una treintena de actividades y actos dirigidos a todos los públicos. Desde los más pequeños, que contarán con hinchables y talleres en el parque de Lamuza (hasta las 14.00 horas), pasando por los amantes del deporte, con una prueba ciclista que partirá desde Zumalakarregi (10.00) y un torneo de frontenis (frontones de Lamuza y Areta, de 10.00 a 22.00), hasta quienes disfrutan de los encierros y vaquillas, uno de los actos más esperados (12.00). Tampoco faltarán las actuaciones musicales, con Su Ta Gar, referente del heavy metal vasco, como cabeza de cartel (23.00, Zumalakarregi).

A ello se suman dos comidas populares: una en el pórtico de la iglesia, destinada a los mayores de 65 años, y otra para la juventud (entre 5 y 16 años) en el parque de Lamuza. Para ambas citas las inscripciones ya están cerradas.

Desde primera hora, el ambiente irá creciendo. El paseo de cabezudos y zancos de Areta tendrá lugar por la mañana (11.00), mientras que el de gigantes llenará las calles más tarde (17.00). Dentro del programa de propuestas escénicas destacan la apuesta para todos los públicos de Markileño con 'Artilusio' (plaza de Lamuza, 20.00) y la actuación del grupo de cabaret Las Fellini (plaza Alberto Acero, 20.30). Tras hoy habrá un descanso en la celebración y las fiestas del municipio alavés se retomarán el 27 de agosto, Día de Ajos, en la recta final de los Sanrokes.

Ricardo Azkargorta Celaya, ganador del concurso de pintura al aire libre El Concurso de Pintura al Aire Libre de Llodio celebró el sábado su vigesimoséptima edición y contó con 17 participantes que plasmaron su visión de diferentes puntos de la ciudad. El ganador ha sido Ricardo Azkargorta Celaya mientras que el segundo remio ha recaído sobre Benigno Rodrírez Sanchez y el tercero ha sido para Esteban Oroz. Sus obras se podrán contemplar en el Ayuntamiento del municipio.