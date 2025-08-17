El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Fiestas de Llodio

Agenda Álava
Su Ta Gar, gigantes y cabezudos y vaquillas en el día de San Rokezar en Llodio

El programa contará este domingo 17 de agosto con la actuación teatral de Markeliñe y el cabaret de Las Fellini

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:04

El cierre de la primera etapa de las fiestas de Llodio rinde este domingo 17 de agosto un homenaje a los mayores, coincidiendo con San Rokezar. En el amplio programa pensado para «la juventud de ayer y de hoy» se incluyen una treintena de actividades y actos dirigidos a todos los públicos. Desde los más pequeños, que contarán con hinchables y talleres en el parque de Lamuza (hasta las 14.00 horas), pasando por los amantes del deporte, con una prueba ciclista que partirá desde Zumalakarregi (10.00) y un torneo de frontenis (frontones de Lamuza y Areta, de 10.00 a 22.00), hasta quienes disfrutan de los encierros y vaquillas, uno de los actos más esperados (12.00). Tampoco faltarán las actuaciones musicales, con Su Ta Gar, referente del heavy metal vasco, como cabeza de cartel (23.00, Zumalakarregi).

A ello se suman dos comidas populares: una en el pórtico de la iglesia, destinada a los mayores de 65 años, y otra para la juventud (entre 5 y 16 años) en el parque de Lamuza. Para ambas citas las inscripciones ya están cerradas.

Desde primera hora, el ambiente irá creciendo. El paseo de cabezudos y zancos de Areta tendrá lugar por la mañana (11.00), mientras que el de gigantes llenará las calles más tarde (17.00). Dentro del programa de propuestas escénicas destacan la apuesta para todos los públicos de Markileño con 'Artilusio' (plaza de Lamuza, 20.00) y la actuación del grupo de cabaret Las Fellini (plaza Alberto Acero, 20.30). Tras hoy habrá un descanso en la celebración y las fiestas del municipio alavés se retomarán el 27 de agosto, Día de Ajos, en la recta final de los Sanrokes.

Ricardo Azkargorta Celaya, ganador del concurso de pintura al aire libre

El Concurso de Pintura al Aire Libre de Llodio celebró el sábado su vigesimoséptima edición y contó con 17 participantes que plasmaron su visión de diferentes puntos de la ciudad. El ganador ha sido Ricardo Azkargorta Celaya mientras que el segundo remio ha recaído sobre Benigno Rodrírez Sanchez y el tercero ha sido para Esteban Oroz. Sus obras se podrán contemplar en el Ayuntamiento del municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercedes DeBellard, autora del mural de Nevenka eliminado: «Ojalá pudiéramos volver a pintarlo»
  2. 2

    Álava apuesta por nuevas tecnologías para atrasar la entrada de mayores en residencias
  3. 3

    La Policía Local de Vitoria multa a nueve coches tras el cierre del parking de Mendizorroza
  4. 4

    1.242 vecinos de las nuevas zonas de%u2006la OTA en Vitoria piden la tarjeta de residente
  5. 5 Mercedes DeBellard, autora del mural de Nevenka eliminado: «Ojalá pudiéramos volver a pintarlo»
  6. 6

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  7. 7 Retenciones de 4 kilómetros en la A-1 a la altura de Vitoria
  8. 8 Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  10. 10 El viaje culinario que trasciende fronteras en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Su Ta Gar, gigantes y cabezudos y vaquillas en el día de San Rokezar en Llodio

Su Ta Gar, gigantes y cabezudos y vaquillas en el día de San Rokezar en Llodio