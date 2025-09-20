«Francia me abrió un mundo de libertades y el conocimiento de una lengua muy rica»

El historietista, catedrático y ensayista Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952), afincado en Vitoria desde hace décadas, ha sido nombrado caballero de la Orden de las Artes ... y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. El galardón distingue la trayectoria de uno de los grandes autores españoles en el terreno del cómic, el ensayo y la novela, cuya obra ha gozado de un reconocimiento sostenido en el país vecino.

«Siempre he sido muy francés, así que hace mucha ilusión recibir esta distinción tan artística, tan literaria y, sobre todo, tan caballeresca», celebró Altarriba, que compartió en sus redes sociales la imagen del diploma firmado por Rachida Dati, actual ministra francesa de Cultura. El autor, que ya atesoraba premios en varios países, suma así un nuevo reconocimiento que subraya tanto la proyección internacional de su carrera como la influencia de su obra en el panorama europeo.

La Orden de las Artes y las Letras, creada en 1957, distingue a artistas, escritores e intelectuales por sus «creaciones en el dominio artístico o literario o por la contribución que han aportado al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo». «Me avisaron en verano y el diploma llegó hace unos días», explicó Altarriba a este periódico. El acto de entrega (aún sin fecha) se producirá la Embajada de la República Francesa en Madrid. Otro historietista madrileño, Juan Díaz Canales ('Blacksad') ha sido también reconocido con la prestigiosa distinción que otorga el gobierno francés, como anuncia la editorial Norma Cómics.

El vínculo de Altarriba con Francia se remonta a los años sesenta, cuando pasaba allí temporadas. «Significa mucho para mí porque, además de haber sido profesor de Literatura francesa, cuando tenía unos diez años mi padre me mandaba a Francia a pasar los veranos con sus amigos republicanos. Viajar de una España muy gris, donde todo era pecado, a un mundo en color me abrió un universo de libertades y me permitió descubrir una lengua muy rica», recuerda. En principio, esos viajes estivales estaban pensados para que aprendiera francés, pero está convencido de que para su padre –quien mientras vivió Franco, nunca habló de su pasado anarquista– estaban pensados para que conociera algo más que «el mísero panorama de la España franquista, quizá también para que entendiera a través de sus amigos».

El reconocido autor afirma que la literatura francesa es la que más ha leído. Firmas como la del novelista británico Julian Barnes ('El loro de Flaubert') también cuentan con esta distinción. Considerado el más francés de los autores ingleses, un símil parecido se podría aplicar a Altarriba: el historietas más francés entre los españoles.

Próximo trabajo

Este gran contador de historias ha recibido otros premios de peso como el 'Grand Prix de la Critique ACBD' a 'Moi, assassin'; el Premio Literario PACA, Prix BD des Bibliothèques du secteur de Derval o el Premio Millepages para 'L'Art de voler' ('El arte de volar'), junto a Kim, en el que está considerado uno de los grandes hitos del cómic español y un título imprescindible en las estanterías de los amantes del género. «Allí desde hace mucho tiempo que en España se ha considerado arte mayor a los cómics y novelas gráficas, que denominan 'bande dessinée'».

Actualmente trabaja en un guion ambientado en la Francia del siglo XVIII, en plena decadencia de la aristocracia. «Una clase noble exquisita, pero en declive, porque la van a guillotinar», adelanta. Con este proyecto, centrado en ambientes libertinos que ponen en cuestión el discurso tradicional ya entonces, se acercará a su vez una reflexión acerca del momento actual, en el que también se busca una forma de relaciones más libre. Este volumen se prevé que llegue a las librerías para otoño del próximo año.