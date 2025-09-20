El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Antonio Altarriba, retratado este viernes junto al diploma que le reconoce como 'chevalier'. Igor Aizpuru

«Francia me abrió un mundo de libertades y el conocimiento de una lengua muy rica»

Antonio Altarriba recibe el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del país galo

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:16

El historietista, catedrático y ensayista Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952), afincado en Vitoria desde hace décadas, ha sido nombrado caballero de la Orden de las Artes ... y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. El galardón distingue la trayectoria de uno de los grandes autores españoles en el terreno del cómic, el ensayo y la novela, cuya obra ha gozado de un reconocimiento sostenido en el país vecino.

