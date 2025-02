El exsecretario de Laguardia pide una indemnización de 50.000 euros al alcalde y el Ayuntamiento

La demanda por presunto acoso laboral contra el Ayuntamiento y el alcalde de Laguardia ya está vista para sentencia. En la mañana de este miércoles ... la Audiencia Provincial de Álava ha acogido el juicio contra el Consistorio y Raúl García por ese presunto ilícito. Testigos de las dos partes han prestado declaración en una causa en la que el exsecretario pide una indemnización de 50.000 euros.

Hacia las 9.30 horas ha dado comienzo una sesión de más de dos horas en las que las partes han defendido con vídeos, informes y testimonios sus posturas. El exsecretario, por ejemplo, ha presentado los relatos de los concejales Ángel Coca y Eva Iglesias, de EH Bildu y PP, respectivamente.

Durante sus declaraciones, los ediles han explicado que hubo una reunión previa al pleno en el que había que decidir si se recurría o no la sentencia que obligaba al Consistorio a indemnizarle con 15.000 euros. En ese encuentro, según el relato de los ediles se les presentaron argumentos para recurrir la sentencia y hubo representantes de un importante despacho de abogados y la empresa que diseñó la relación de puestos de trabajo para la Corporación, que acabó siendo recurrida por el exsecretario. Durante esa cita se les dijo que «era necesario recurrir; si no, nos enfrentábamos a repercusiones legales», ha afirmado Iglesias.

«Terminó esa reunión y yo me fui a casa acojonado. Cogí el teléfono, llamé al coordinador de mi partido y le dije 'Si han venido a acojonar, yo he salido acojonado. Aquí se os queda la concejalía, el Ayuntamiento y lo que sea. Yo no voy a pasar por defender a una persona, que se le pague lo correcto, que vaya en contra de mi patrimonio y mi persona'. Luego ya tuvimos una reunión más tranquila con los del partido y vimos que la cosa no iba a ser así», ha relatado Coca.

Los dos concejales han coincidido en que se escucharon «comentarios negativos» contra el interventor del Ayuntamiento en ese encuentro, aunque no los han puesto en boca del alcalde. Esas referencias, según la edil del PP salieron «del alcalde y más asistentes a la reunión», pero el representante de Bildu no los ha puesto en boca del alcalde, sino de alguien de la empresa que hizo la relación de puestos de trabajo y que dijo «que si lo tenía le iba a dar dos hostias».

Pese a ello Ángel Coca sí ha afirmado que durante la Fiesta de la Vendimia de 2023 la pareja del alcalde «me estuvo diciendo que el secretario sólo va por el dinero, que íbamos a salir en la tele, en los periódicos, que mirásemos qué ibamos a hacer»... «Yo seguía a lo mío, estaba en mi trabajo y sí pensé que qué turra me estaba dando. En un momento se acercó Raúl y le dijo a este chico que me dejase en paz, sin más».

Un «trastorno adaptivo ansioso»

La acusación también ha presentado el informe de un perito que asegura que el alto cargo municipal sufrió un «trastorno adaptivo ansioso» relacionado con el desempeño de su trabajo. Durante su declaración, el perito ha argumentado que no contactó con otros trabajadores del Consistorio «porque podrían estar expuestos a represalias».

La defensa del Consistorio y el alcalde, por su parte, han ofrecido otros dos testimonios: el del representante sindical de los funcionarios del Ayuntamiento y el de un trabajador de Quirónprevención. Según el sindicalista, nunca tuvo conocimiento de una denuncia por la situación del exsecretario y su central, LAB, tampoco le trasladó este caso. Aun así, el sindicato publicó un comunicado hace dos años en el que acusó al alcalde de «utilizar al pueblo para favorecer sus intereses personales y esconder sus malas prácticas, promoviendo el linchamiento a un trabajador».

El empleado de Quirónprevención ha asegurado que el plan de prevención de Laguardia sí evalúa los riesgos psicosociales del personal del Ayuntamiento, pero no conocía que el municipio alavés estaba adherido al protocolo de relaciones laborales elaborado por Eudel y que fija el procedimiento a seguir en casos de acoso laboral, que incluye ponerlo en conocimiento de los representantes de los trabajadores. Tampoco ha concretado si sabía de la existencia de un protocolo para denunciar situaciones de acoso laboral en el Ayuntamiento.

Ni el exsecretario ni el alcalde de Laguardia han tenido que prestar declaración en sede judicial. El regidor, asimismo, ha declinado ofrecer sus impresiones a este periódico a la salida del Palacio de Justicia. Tras escuchar las conclusiones de las partes -en la que la defensa se ha referido al daño reputacional para el regidor por la «pena de banquillo»- y las nuevas pruebas presentadas, el juicio ha quedado visto para sentencia.