El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El acuífero del Subijana tiene hermosas formaciones kársticas. Ayuntamiento de Ribera Alta

Los expertos descartan que el acuífero de Subijana se encuentre afectado por el seísmo

Los especialistas señalan que el movimiento sísmico no fue provocado por «la presión hidrostática» de esta gran masa de agua subterránea

S. Echeazarra / B. Mallo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:54

Comenta

Una de las grandes preocupaciones tras el terremoto, descartadas las pérdidas humanas o los daños a edificios e infraestructuras, era la afección al acuífero de ... Subijana, la gran masa de agua subterránea que se ubica en las cercanías del epicentro del seísmo y que es la mayor reserva hídrica de Euskadi. El técnico de emergencias del Gobierno vasco y geólogo Jon Apodaka quiso transmitir tranquilidad: su estructura no se ha visto dañada por la actividad del seísmo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Álava ha sufrido el mayor terremoto en la historia de Euskadi
  2. 2

    Álava ha sufrido el mayor terremoto en la historia de Euskadi
  3. 3 Un terremoto que se ha notado desde Burgos a Bilbao
  4. 4

    Los vecinos salen a la calle de noche alertados por la sacudida
  5. 5 Un terremoto que se ha notado desde Burgos a Bilbao
  6. 6 Consulta los municipios donde se ha notado el terremoto: desde Burgos a Bilbao
  7. 7

    Álava ha sufrido el mayor terremoto en la historia de Euskadi
  8. 8

    Los vecinos salen a la calle de noche alertados por la sacudida
  9. 9

    Lleva una mochila con droga a un hotel en Vitoria, donde le roban, torturan y maniatan
  10. 10

    Lleva una mochila con droga a un hotel en Vitoria, donde le roban, torturan y maniatan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los expertos descartan que el acuífero de Subijana se encuentre afectado por el seísmo

Los expertos descartan que el acuífero de Subijana se encuentre afectado por el seísmo