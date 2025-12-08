Los expertos descartan que el acuífero de Subijana se encuentre afectado por el seísmo

Una de las grandes preocupaciones tras el terremoto, descartadas las pérdidas humanas o los daños a edificios e infraestructuras, era la afección al acuífero de ... Subijana, la gran masa de agua subterránea que se ubica en las cercanías del epicentro del seísmo y que es la mayor reserva hídrica de Euskadi. El técnico de emergencias del Gobierno vasco y geólogo Jon Apodaka quiso transmitir tranquilidad: su estructura no se ha visto dañada por la actividad del seísmo.

«Seguramente se habrá movido como hemos visto en las webcams que han estado emitiendo en directo o ha tenido alguna pequeña vibración como los muebles de las casas, pero no se reflejan daños», detalló el especialista enGeología desde el entorno del epicentro, ubicado entre las localidades de Víllodas y Trespuentes.

De la misma manera, el técnico de emergencias de Lakua descartó cualquier tipo de incidencia del propio acuífero o de los movimientos que en su entorno se han producido en los últimos años con las voladuras que se realizaron en la cantera de Nanclares y que rompieron algunas de sus cavidades interiores.

«Se ha hablado de la presión hidrostática que ha podido provocar el acuífero, pero no tiene nada que ver. Estos sistemas de calizas están relacionados con diferentes fallas que muchas veces son transitadas por los espeleólogos y en ellas se puede liberar energía en profundidad, pero no tiene relación con este episodio», remarcaba.

Reserva hídrica

Poco antes, el alcalde de Iruña de Oca, Michel Montes, mostraba su inquietud por la posible afección del terremoto al acuífero. El regidor expresó su «preocupación» porque el enclave natural es extenso. Sin embargo, rechazó relacionar el episodio sísmico con las obras de la cantera, que ha centrado la polémica en los últimos meses por la oposición que suscita entre los residentes.

Muchos pensaron en un primer momento que podía estar vinculado, aunque puntualizan que «a esa hora no había ninguna actividad». «Al principio nos dimos un buen susto, pero luego nos dijeron que se trataba de un terremoto».

El acuífero de las calizas de Subijana tiene una capacidad estimada de 72,5 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente al embalse de Urrunaga lleno a rebosar, repartidos en una cuenca de 170 kilómetros cuadrados que se extiende desde el este de Vitoria hasta la muga con Burgos, de Apodaca a Osma.

Durante la sequía de los años 90 se realizaron obras de emergencia para captar agua de este acuífero y derivar miles de litros al sistema del Zadorra.

Sólo de la turgencia que brota de Nanclares de la Oca, uno de los manantiales de la denominada unidad hidrogeológica de Subijana, se llegó a extraer un caudal medio de 440 litros por segundo «de aguas muy transparentes», según explica el Ayuntamiento de Ribera Alta.

De toda esa agua almacenada bajo tierra en la actualidad sólo se aprovechan 1,5 hectómetros cúbicos, mediante los que se abastecen industrias de la zona y también el centro penitenciario de Zaballa.