Euskadi ha registrado más de cien terremotos desde que hay registros, pero con una magnitud inferior a 4 El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado 17 terremotos en Álava, 38 en Gipuzkoa y 54 en Bizkaia

Ramón Albertus Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Álava ha vivido esta madrugada el terremoto de mayor intensidad registrado en Euskadi desde que existen mediciones. Así lo confirma el Instituto Geográfico Nacional (IGN), cuyo archivo incluye 109 seísmos en la comunidad autónoma. El temblor, de magnitud 4, tuvo su epicentro en Iruña de Oca y se dejó sentir pasada la medianoche en todo el territorio alavés, además de en zonas de Burgos, Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia y La Rioja. Supera en casi dos décimas el anterior máximo, el de magnitud 3,8 registrado hace 60 años, el 31 de julio de 1965, cerca de Azilu, también en Álava.

En el conjunto de Euskadi, el tercer seísmo más potente es el de 3,6 registrado el 23 de septiembre de 1978 en Antzuola (Gipuzkoa). Muy cerca quedan dos temblores de magnitud 3,5: el de Artziniega (Álava) del 19 de agosto de 1997 y el de Zestoa (Gipuzkoa) el 30 de agosto del mismo año, este último dentro de un enjambre sísmico que incluyó otra réplica de 3,4 ese mismo día.

Datos del Instituo Geográfico Nacional 17 en Álava Desde 1847 Álava ha registrado 17 terremotos con epicentro en su territorio: el 27 de diciembre de 1847 en Delika, con intensidad IV-V (no existían instrumentos para medir magnitud); el 18 de junio de 1915 en Santa Cruz de Campezo (IV); el 13 de febrero de 1929 en Agurain (V); el 31 de julio de 1965 en Azilu (3,8); el 22 de noviembre de 1985 cerca de Villanueva de Valdegovía (2,8); el 20 de abril de 1991 también en Villanueva de Valdegovía (3,1); el 12 de octubre de 1992 eb Agurain (3,0); el 30 de marzo de 1996 al noreste de Legutiano (3,2); el 19 de agosto de 1997 al noroeste de Artziniega (3,5); y el 7 de diciembre de 2025 al noreste de Iruña Oka (4,0, el mayor por magnitud). Completan la lista eventos menores en Nanclares de la Oca, Pobes, Azilu y Salvatierra entre 1996 y 2007, todos por debajo de 3.

Completan los diez primeros puestos cuatro terremotos guipuzcoanos -Errezil 1979, Azkoitia 1982, Orio 1974 y otro de Zestoa en 1997- con magnitudes entre 3,4 y 3,2, además del de 3,2 registrado en Legutiano en 1996. Aunque el País Vasco no es una región conocida por una actividad sísmica elevada, el terremoto de este 7 de diciembre se sintió con claridad en numerosos puntos. Por el momento, no se han detectado daños estructurales de relevancia. En cuanto al reparto territorial, el archivo histórico del IGN recoge 17 seísmos en Álava desde 1847; 54 en Bizkaia y 38 en Gipuzkoa.