Contratenor, director de orquesta y profesor. El multifacético músico Carlos Mena (Vitoria, 1971) actuará mañana en su ciudad natal por 'Abierto por Concierto' en la ... Catedral de Santa María (19.00). Lo hace para dirigir a los conjuntos musicales Capilla Santa María y el coro KUP Taldea además de la presencia de Daniel Oyarzabal, organista de gran renombre. Como contratenor, Mena ha cantado en las salas más prestigiosas del mundo como el Musikverein de Viena, Sydney Opera House, el Opera City Hall de Tokyo, por mencionar unas pocas. También dirigió la Orquesta y Coro de RTVE. Con más de medio centenar de recitales grabados logró el Diapasón de Oro del año 2002. Para mañana ha concebido un programa «que potencie musical y espacialmente» ese gran escenario que es la catedral.

- Estará mañana en la Catedral de Santa María por 'Abierto por Concierto'. ¿Qué podremos ver en esa cita?

- El concierto es conmemorativo de los 25 años del fantástico trabajo de la Fundación Catedral Santa María, por lo que he diseñado un programa 'Santa Maria Splendor' que potencie musical y espacialmente el gran centro de referencia cultural de Vitoria que es la Catedral Santa María. Se oirán obras de temática mariana que abarcan siete siglos de música desde el s.XIII hasta el s. XIX y serán interpretadas desde distintas ubicaciones de la Catedral ofreciendo una riqueza sonora y musical de gran espectro.

- Lo hará junto a Daniel Oyarzabal, también vitoriano.

- Sí, junto a Daniel y dos conjuntos musicales, Capilla Santa María y el coro KUP Taldea. Trabajar con Daniel es una suerte porque además de ser un músico excepcional es un compañero con el que tengo una gran afinidad musical y con el que llevo haciendo música muchos años.

- Ha cantado y dirigido en festivales y salas de todo el mundo, Musikverein de Viena, Sydney Opera House, el Opera City Hall de Tokyo… ¿Es Vitoria uno de los sitios más especiales?

- Son ya más de 30 años interpretando por todo el mundo y creo que si no sintiera que cada sitio y concierto es especial, no tendría pasión por lo que hago. El concierto del domingo es especial como lo fueron los del Festival de Granada hace unas semanas o los que haré próximamente en Estocolmo, Salamanca o Sion. En cada uno de ellos hay algo especial y eso hace que me sienta muy afortunado como músico y que también la falta de comparación entre ellos me haga disfrutar de cada uno de manera única e irrepetible. Como la música misma, única e irrepetible cada vez.

- Cada vez se ven menos formaciones corales. ¿A qué cree que se debe?

- Depende de qué sitios o sociedades estemos hablando, no es así en todo el mundo. Pero sí, si hablamos de nuestro entorno más cercano hay un descenso en el número de coralistas y, por tanto, de formaciones. Creo que es debido a que no se invierte en educación desde un prisma humanista, que es la materia prima más importante de Europa. Y el espíritu crítico y las artes están ausentes en la educación.

- ¿Qué importancia tienen las financiaciones para poder seguir disfrutando de este género musical?

- Una importancia nuclear, pero no solo en la cantidad sino en su filosofía de inversión y no de gasto. Las formaciones corales son el colectivo de cohesión e integración social más poderoso que conozco.

- Es también profesor de canto, ¿hay un relevo generacional potente que vaya a mantener esta música viva?

- Hay un relevo generacional potentísimo y con muchísimo talento, pero necesitan de estructuras pedagógicas que los acompañen en su desarrollo; no detecto que haya una tendencia a desaparecer o disminuir.

- Recientemente, confesó que ser director de orquesta le hacía sentir más completo como cantante. ¿Cómo cree que le ayuda complementar esas tres funciones (docente, cantante y director)? ¿Le ayuda a seguir aprendiendo?

- Totalmente. Me siento mucho más rico en cualquiera de los tres parámetros porque se enriquecen de los otros dos. Obviamente, exige muchas horas de estudio y preparación en distintos aspectos, muchísimas horas. Pero lejos de debilitar alguna de las facetas, el trabajo, estudio y esfuerzo en cada una de ellas me hace más rico en las otras.

- ¿Cree que le restará importancia a alguna de ellas o pretende mantener las tres facetas en los próximos años?

- Por el momento, no tengo intención de restar en ninguna de ellas, sino de equilibrarlas. En un futuro a medio plazo imagino que la del canto, por una cuestión inapelable de la propia naturaleza, será la primera en la que advierta un ocaso; pero honestamente, en estos momentos no percibo ese ocaso en la voz. De hecho siento el instrumento más vivo, pleno y consciente que nunca.