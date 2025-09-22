La Escuela Abierta la Ciudadanía estrena sede en Vitoria con 17 nuevas actividades durante tres meses HEI inicia el curso en la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir

Miren Fernández de Landa, concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos en la nueva sede de HEI en la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir

Jon Casanova Vitoria Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:09 Comenta Compartir

HEI, la Escuela Abierta de la Ciudadanía, estrena su nueva sede y junto a ella la programación del próximo trimestre, que incluye 17 actividades dirigidas a fomentar la participación ciudadana en Vitoria. Con ocho años de trayectoria pretenden consolidarse como un espacio de formación, encuentro y reflexión, ahora en su nueva ubicación en la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir.

«Desde hoy esta es la sede de HEI», ha señalado Miren Fernández de Landa, concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, durante la presentación este lunes. La concejala destacó que contar con aulas propias y estancias estables supone «un lugar reconocible y abierto a toda la ciudad», llamado a convertirse en «un auténtico referente para la participación ciudadana».

El nuevo trimestre ofrece una programación diversa. El próximo 1 de octubre el Palacio de Congresos de Europa acogerá la conferencia de la politóloga Cristina Monge, que analizará cómo recuperar la confianza y revitalizar la democracia. El 14 del mismo mes será el turno de Virginia López de Maturana que abordará los movimientos sociales en Vitoria, desde el feminismo y el ecologismo y hasta los movimientos por el derecho a la vivienda que resultan «una mirada al pasado que nos interpreta también sobre el presente», ha destacado Fernández de Landa.

Además, el programa incluye visitas guiadas al Ayuntamiento y al Archivo Municipal, un taller sobre el uso de la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC), sesiones de cinefórum y los encuentros de HEI Kafea, que en esta ocasión reflexionarán sobre la desconfianza política. En paralelo, se impulsarán talleres de habilidades sociales como hablar en público y propuestas innovadoras como un espacio de reflexión sobre mercados alternativos o una mesa redonda sobre arte colaborativo en la Escuela de Artes y Oficios.

La colaboración con Fundación Vital permitirá mantener el programa HEI Txiki Vital, que acerca la participación ciudadana al público infantil mediante actividades educativas para «conocer cómo funciona el Ayuntamiento, aprender a gestionar conflictos y descubrir que el barrio también forma parte de lo común», ha explicado la edil.

«Cada taller, cada charla, cada conversación que nace en HEI, suma para hacer de Vitoria una ciudad democrática, cercana y, en definitiva, una ciudad mejor», concluyó Fernández de Landa.

Actividades gratuitas

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa. Los aforos dependen de cada propuesta. Desde 20 o 25 personas en talleres hasta 85 de capacidad en la nueva sede de HEI o 400 en el caso de la conferencia de Cristina López en el Europa. El plazo de inscripción abrirá mañana, 23 de septiembre, a través de internet, por teléfono o en las oficinas municipales.

Temas

Ayuntamiento de Vitoria