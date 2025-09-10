La Ertzaintza alertó hace unos meses sobre la «peligrosidad» del puerto

La siniestralidad registrada en la A-132 no es algo desconocido para la Ertzaintza. Tanto es así que en su última memoria sobre el estado ... de la seguridad pública en Euskadi el cuerpo autonómico incluyó a esta vía entre las que más preocupan. La policía hizo durante el año pasado 15 estudios sobre seguridad vial en distintas carreteras y dedicó uno de ellos a la de Azazeta.

Según ha podido saber este periódico, en ese documento la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza en Álava expresó su inquietud por la «peligrosidad» de la vía. La muerte en accidente de moto de Leire Rato y Ramón Larios en el puerto tras un brutal choque en agosto de 2024 supuso el peor siniestro en la red alavesa en dos años. Entonces, en el lugar del accidente, aún en caliente, un ertzaina ya describió la dureza de la colisión. «Hacía tiempo que no veíamos un choque así», confesó a este periódico aquel día.

Aquella colisión mortal tuvo lugar pasado el concejo de Egileta, al comienzo de la subida de Azazeta. La incorporación desde este pequeño pueblo está en el punto de mira de la Ertzaintza, que manifestó explícitamente su preocupación por ese cruce en concreto. Con todo, no fue ahí donde perdió la vida el trabajador de Serveo la semana pasada, sino un poco más arriba. Fue en otro impacto frontal.

Cuatro vías alavesas más

La A-132, con todo, no es la única del territorio que está bajo la lupa de la Unidad de Tráfico. En el último año también se ha examinado la subida hasta el concejo de Baranbio en la A-2522, la sinuosa llegada a Anda por la A-3314 o la carretera de Ozaeta, la A-3012.

La revisión, aunque en Álava sea así, no se ciñe exclusivamente a la red secundaria. Entre las otras diez carreteras con informe de la Ertzaintza en 2024 se ubican autovías como la A-15 a su paso por Hernani o el túnel de Itziar en la AP-8. La Nacional 634 ha sido examinada en dos tramos: a su paso por Zumaia y a la altura de Mendaro.