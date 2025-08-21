Empuja a su pareja contra el frigorífico y tira su móvil cuando ella mantenía una videollamada con un amigo La mujer presentaba un «hematoma en la cara». La Policía Local de Vitoria arrestó a un joven de 28 años

Nuria Nuño Jueves, 21 de agosto 2025, 13:47 Comenta Compartir

Nuevo caso de violencia de género en Vitoria. La Policía Local arrestó este miércoles a un joven de 28 años por «agredir a una mujer». Los hechos sucedieron sobre las 18:30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones para acudir al barrio de El Pilar, donde «un hombre había agredido a una mujer».

Al parecer, la pareja había «discutido» en el interior del domicilio y el varón había tirado el teléfono móvil de la mujer mientras ella mantenía una videollamada con un amigo, quien ante lo sucedido acudió al domicilio de ambos. Allí estaba cuando llegaron los agentes.

La mujer presentaba un «hematoma en la cara». Según su testimonio, su pareja le dio un «empujón» y ella se golpeó contra el frigorífico del domicilio. Por este motivo, el varón fue detenido.