El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un vehículo de la Policía Local patrulla por el centro de Vitoria. E. C.

Empuja a su pareja contra el frigorífico y tira su móvil cuando ella mantenía una videollamada con un amigo

La mujer presentaba un «hematoma en la cara». La Policía Local de Vitoria arrestó a un joven de 28 años

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:47

Nuevo caso de violencia de género en Vitoria. La Policía Local arrestó este miércoles a un joven de 28 años por «agredir a una mujer». Los hechos sucedieron sobre las 18:30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones para acudir al barrio de El Pilar, donde «un hombre había agredido a una mujer».

Al parecer, la pareja había «discutido» en el interior del domicilio y el varón había tirado el teléfono móvil de la mujer mientras ella mantenía una videollamada con un amigo, quien ante lo sucedido acudió al domicilio de ambos. Allí estaba cuando llegaron los agentes.

La mujer presentaba un «hematoma en la cara». Según su testimonio, su pareja le dio un «empujón» y ella se golpeó contra el frigorífico del domicilio. Por este motivo, el varón fue detenido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  2. 2

    Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  3. 3

    «Entre el domingo y el lunes lloverá en Vitoria... más de lo deseable»
  4. 4

    Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  5. 5

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  6. 6

    Vitoria da un paso más para ser declarada zona tensionada de vivienda
  7. 7

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  8. 8 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  9. 9

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  10. 10

    Los vecinos quieren llenar Vitoria de calabacines

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Empuja a su pareja contra el frigorífico y tira su móvil cuando ella mantenía una videollamada con un amigo

Empuja a su pareja contra el frigorífico y tira su móvil cuando ella mantenía una videollamada con un amigo