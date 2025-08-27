La edad de jubilación en Álava se retrasa a los 64,7 años, la más temprana de Euskadi

Crecen las jubilaciones vascas y también lo hace la edad de retiro. De media en Euskadi alcanza ya los 64,9 años. Un hito que ... se viene demorando de año en año, y que de hecho en Bizkaia ha alcanzado ya los 65, mientras Álava y Gipuzkoa se le van acercando. El salto para los vizcaínos ha sido más brusco. El año pasado la edad de jubilación estaba fijada en los 64,7 y hace cinco en los 64,2. Los alaveses han alcanzado ahora los 64,7, una décima más que hace un año, pero la más baja de Euskadi, ya que los guipuzcoanos han pasado de 64,7 a 64,8.

Esta tendencia es fruto de las sucesivas reformas que se vienen aplicando para alargar la vida laboral, partiendo de la aplicada en 2011 que fijaba los 65 para quienes hubieran cotizado al menos 38 años y 3 meses. En caso contrario la salida se posterga hasta los 66 años y 8 meses, y la meta dibujada para 2027 es que no se alcance hasta los 67.

Con este panorama, en la actualidad menos de un 39% de todos los trabajadores de Euskadi se ha jubilado antes de los 65 años cuando hace cinco lo hacía más de la mitad (un 51%). Con todo, los vascos son los que antes se jubilan –solo les superan los navarros, que lo hacen de media a los 64,6–, mientras en toda España el dato crece hasta los 65,3.

Pensiones medias en Euskadi (Euros/mes x 14 pagas)

Tipo Agosto 2024 Agosto 2025 Variación Jubilación 1.765 1.836 71 Viudedad 1.089 1.129 40 Incapacidad 1.479 1.533 54 Orfandad 607 634 27 Favor familiar 937 992 55 Media del conjunto del sistema 1.554 1.617 63

«Este cambio refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de la pensión de jubilación anticipada», valoraron ayer en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una política que prima postergar ese momento con cheques de hasta 18.000 euros de media por cada año que se aplace el retiro, según los cambios introducidos el pasado 1 de abril.

Así todo, en el País Vasco la jubilación llega antes y es la más cuantiosa. La prestación ha crecido un 4% en el último año, 71 euros más que en agosto de 2024, y sigue muy por encima de la media nacional. La sobrepasa en un 22% hasta alcanzar los 1.836 para todos los trabajadores, aunque el dato crece en los de régimen general. En este segmento alcanzó los 2.070euros en julio (el último dato disponible), ya que la de los autónomos rebaja la media al quedarse en 1.197.

Y aunque los vascos accedan más tarde a la jubilación, lo cierto es que hay más personas que cobran esta prestación. Este mes lo han hecho 391.606 personas, un 1,4% más que hace un año, lo que significan que sus filas han ganado 5.385 personas.

Pensiones medias en España (Euros/mes x 14 pagas)

Tipo Agosto 2024 Agosto 2025 Variación Jubilación 1.444 1.508 64 Viudedad 897 936 39 Incapacidad 1.163 1.210 47 Orfandad 502 526 24 Favor familiar 742 783 41 Media del conjunto del sistema 1.257 1.313 56

De todas las pensiones contributivas que se reparten en Euskadi, incluyendo las dirigidas a las viudas o por incapacidad, una de cada diez recibe un complemento a mínimos. Se trata de un añadido que perciben tres veces más mujeres que hombres. Por su parte, el complemento de brecha de género, que aumenta la pensión contributiva por el cuidado de hijos, ha repercutido en 60.500 personas.

En toda España la Seguridad Social destinó 13.620 millones de euros al pago de 10,3 millones de pensiones para cerca de 9,4 millones de personas. Esta cifra supone un 6,17% más que en agosto de 2024 y casi un cuarto de punto porcentual más que el pasado mes de julio.

Aunque en todo el país la diferencia entre la edad ordinaria y la real de jubilación se estrecha, la brecha generacional se amplía al mismo tiempo que gana fuerza el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones entre jóvenes y jubilados.