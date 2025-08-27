El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las continuas reformas y los incentivos para continuar trabajando han alargado la vida laboral en toda España. E.C

La edad de jubilación en Álava se retrasa a los 64,7 años, la más temprana de Euskadi

La prestación media de los trabajadores vascos retirados aumenta un 4% en el último año y llega a los 1.836 euros

Sergio Llamas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:15

Crecen las jubilaciones vascas y también lo hace la edad de retiro. De media en Euskadi alcanza ya los 64,9 años. Un hito que ... se viene demorando de año en año, y que de hecho en Bizkaia ha alcanzado ya los 65, mientras Álava y Gipuzkoa se le van acercando. El salto para los vizcaínos ha sido más brusco. El año pasado la edad de jubilación estaba fijada en los 64,7 y hace cinco en los 64,2. Los alaveses han alcanzado ahora los 64,7, una décima más que hace un año, pero la más baja de Euskadi, ya que los guipuzcoanos han pasado de 64,7 a 64,8.

