El docente denunciado por sus tuits racistas no irá al campus de Álava El profesor fue denunciado por el Consejo de Estudiantes por haber difundido en sus redes sociales mensajes de carácter «racista y homófobo»

R.A. Domingo, 9 de febrero 2025, 00:21 Comenta Compartir

El rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, hizo público ayer que la institución ha acordado que el profesor denunciado por el Consejo de Estudiantes por haber difundido en sus redes sociales mensajes de carácter «racista y homófobo» no acuda al campus universitario de Álava – ... donde da clases en la facultad de Farmacia– hasta que no se aclare lo ocurrido. Bengoetxea explicó que la institución académica ha «consensuado con la parte interesada», es decir con el docente, «que no venga estos días, hasta que se esclarezca la situación».

«Mientras tanto, vamos a acelerar el proceso para conocer exactamente qué es lo que ha ocurrido y qué medidas podemos tomar, según lo que haya o no haya ocurrido», reiteró en declaraciones a Radio Euskadi. Este viernes, la universidad publica vasca dio a conocer, a través de un comunicado dirigido a la comunidad educativa, la situación de la queja formal que había recibido del Consejo de Estudiantes sobre los mensajes del profesor. Bengoetxea remarca que se busca dar una respuesta «lo antes posible, en defensa de los derechos e intereses de todos los colectivos». Este incidente supone el tercer caso en los últimos meses en el que un cargo de la universidad vasca se ve envuelto en una polémica por sus publicaciones en las redes sociales. El pasado septiembre, un profesor de la facultad de Derecho en Leioa saltó a la palestra por haber compartido mensajes machistas y homófobos. El otro caso fue el de Guillermo Quindós, exvicerrector, que tuvo que dimitir en noviembre por atacar al actual rector a través de una cuenta anónima.

