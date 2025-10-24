El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos trabajadoras ajenas a la información abandonan las oficinas de la Diputación de Álava. Jesús Andrade

La Diputación de Álava ya ha reestructurado el 18% de su «ineficaz y obsoleta» organización

Tras los cambios orgánicos y funcionales en el departamento que aúna Empleo, Comercio, Turismo y Administración Local se procederá ahora con Agricultura

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:26

Comenta

Un informe urgía hace algo más de un año a la Diputación de Álava a romper con su «ineficaz y obsoleta» estructura, que llegaba a ... comparar con un «reino de taifas». Aquel estudio encargado a una consultora externa por parte del Gobierno foral, y que publicó en exclusiva EL CORREO, no se ha quedado guardado en un cajón hasta caer en el olvido. Ya se han empezado a tomar medidas. El 'macrodepartamento' que incluye las carteras de Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y Administración Local acometió antes del verano la modificación de su «estructura orgánica y funcional», según ha podido saber este periódico. La medida incluye carteras que suman 174 trabajadores, es decir, al 18,26% de la plantilla total de la Administración foral. Sólo la Hacienda foral cuenta con más funcionarios adscritos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ariznabarra ve «insostenible» su problema de aparcamiento tras la OTA de San Martín y el cierre de Mendizorroza
  2. 2

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  3. 3

    La Ertzaintza investiga el robo de varias joyas en el piso okupado de Josefina
  4. 4

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  5. 5 Arrestado un árbitro de la Euroliga después de que la Policía encontrara 250.000 euros en su casa
  6. 6

    Vitoria estrena «la mejor comisaría de España»
  7. 7

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  8. 8

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: Â«La extrema derecha fascista le condicionaÂ»
  9. 9 Villalibre habla sobre sus problemas de salud mental: «Al final tienes miedo hasta de que te pasen el balón»
  10. 10

    Malestar en las empresas por las dudas y los costes de la atención obligatoria en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Diputación de Álava ya ha reestructurado el 18% de su «ineficaz y obsoleta» organización

La Diputación de Álava ya ha reestructurado el 18% de su «ineficaz y obsoleta» organización