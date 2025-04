La Sala Amárica tendrá un «plan de revitalización»

La cultura en Vitoria ya no está de luto. Como ha publicado este jueves en exclusiva EL CORREO, la Diputación de Álava ha renunciado a ... cerrar la Sala Amárica para abrir un centro de innovación y emprendimiento ante la presión social y la falta de respaldo político por parte de la oposición. Pero no solo rectifica sino que ha anuncido que desarrollará un «proyecto de revitalización» para que este histórico referente del arte contemporáneo recupere el esplendor de antaño.

La titular de Cultura, Ana del Val (PSE), ha comunicado que «desde la escucha activa» se ha considerado la necesidad de que Amárica «siga siendo un espacio cultural». Una posición que, sin embargo, contrasta con la que ha mantenido en las últimas semanas, cuando ha justificado en múltiples foros el cierre porque el espacio artístico apenas contaba con 4.000 visitas cada año y que todos los intentos para transformarla habían fracasado de forma estrepitosa.

De hecho, la socialista había presentado una de las salas de la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa y el paraninfo de la Escuela de Artes y Oficios como posibles alternativas. Una oferta que ha ido mudando sus cotenidos: lo mismo se exhibían fotografías artísticas que los planes de Vivienda del Gobierno vasco. Lo próximo será una exposición de Red Eléctrica de España (REE), que paradójicamente iba a ser la última exposición de Amárica hasta la reciente marcha atrás.

«Nuestro empeño es dar respuesta a las necesidades del medio cultural en Álava», ha indicado la diputada de Cultura. «Estamos empeñados en mantener ese diálogo permanente para conseguir el mejor proyecto para la cultura en el territorio», ha rematado.

Con el futuro de Amárica garantizado, ahora toca buscar una nueva ubicación para el centro de innovación y emprendimiento. Para la diputada de Desarrollo Económico, Saray Zárate (PNV), lo importante es el contenido y no el contenedor, así que no han dudado en renunciar a la alternativa original cuando observaron que no contaban con el apoyo del sector cultural y tampoco disponían del apoyo de una mayoría política.

Se valorará que sea un espacio accesible, bien conectado con el transporte público, cerca de un aparcamiento y que se encuentre en el «entorno de acción» de agentes de referencia del sector empresarial. y es que hasta la fecha coinciden en este tipo de servicios: la propia Diputación, los ayuntamientos del territorio, las cuadrillas, el centro de empresas e innovación BIC Araba, la Cámara de Comercio, Ajebask, la asociación de mujeres profesionales Ampea, la UPV... El objetivo a partir de ahora es crear una especie de 'ventanilla única' para realizar eventos de networking y formación, espacios de trabajo y contar con despachos que pudieran ser utilizados para celebrar reuniones.

Zárate ha confirmado que, en el proceso de búsqueda del espacio ideal para este centro de innovación, la cartera foral de Cultura -que dirige Ana del Val- puso a su disposición la solución de Amárica. «Desde mi departamento la consideramos como plausible, al ser un espacio que es propiedad de la institución y con una distribución de espacios que, con una adecuación mínima, podría albergar los usos pretendidos», ha justificado la titular de Desarrollo Económico.

«Yo no busco confrontar con la cultura. Es clave para el desarrollo económico y social de nuestro territorio. Y desde el departamento apoyamos numerosas iniciativas culturales porque también es una industria y ayuda al crecimiento económico del territorio», ha afirmado Zárate en las Juntas Generales para explicar su decisión. «Nuestra aspiración es poder disponer de un espacio que se ponga al servicio de todo este ecosistema para que confluyan y se coordinen todas las actividades», ha rematado.