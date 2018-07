Descubren en el Casco Viejo de Vitoria el cuerpo de un hombre que llevaba un año muerto Panorámica de la calle Santo Domingo de Vitoria. / Jesús Andrade Los vecinos habían comunicado hace trece meses el hedor que salía del piso y denuncian que los servicios municipales no hayan actuado hasta el pasado lunes ANDER CARAZO Jueves, 19 julio 2018, 15:01

La Policía Local ha descubierto en la calle Santo Domingo del Casco Medieval de Vitoria el cuerpo de un hombre que llevaba al menos un año abandonado sin vida, según sostienen sus vecinos. Hace trece meses, los inquilinos del inmueble habían denunciado al Ayuntamiento que detectaban un «olor insoportable» y el 26 de junio de 2017 exigieron, sin suerte, que la administración tomase cartas en el asunto. «Ahora queda claro que el vecindario del edificio no exageraba», han apuntado el colectivo que agrupa a los vecinos de Santo Domingo. En base a las primeras pesquisas se trata de un hombre de 55 años y muy conocido en el barrio, pero con fama de solitairo y que se encontraba enemistado con su familia, por lo que nadie había denunciado su ausencia.

La asociación ha señalado al Consistorio como «máxima responsable de esta situación», ya que no se actuó cuando llegaron las primeras denuncias y por el «problema de salud pública» que ha podido derivar el proceso de putrefacción del cadáver, «ya que aún no sabemos a qué se debió».

Y es que, según su relato, el Ayuntamiento se ciñó a enviar un inspector del Servicio de Salud Pública que raelizó un informe en el que solicitaba que se investigase quién era el titular de la vivienda de donde salía el mal olor. «Dos meses después, ante la falta de novedades, el vecindario del edificio volvió a solicitar intervención municipal, lo que tuvo como consecuencia una nueva inspección ('olfativa', ya que tampoco pudo acceder a la vivienda) que se reafirmó en lo ya señalado en la anterior», indican antes de comentar que existió una tercera inspección el pasado mes de diciembre.

Finalmente, el pasado lunes se pudo acceder al inmueble donde se encontró a un varón de 55 años de edad que -según la comunidad- era «hijo del anterior dueño» del piso. La Policía Local detectó una gran cantidad de «objetos inservibles», por lo que se tuvieron que retirar una gran cantidad de bolsas de basura.

«¿Alguien se imagina que una situación similar se hubiera dado en otra zona de Gasteiz? Porque aquí la cuestión no es que una persona fallezca sin que el resto del vecindario conociera sus circunstancias, que eso puede ocurrir en cualquier calle, sino que el Ayuntamiento ha obligado al vecindario de este edificio de la calle Santo Domingo a padecer un hedor insoportable y posible foco de infección durante más de un año. Y eso sí que no sucedería en muchas más calles. Más todavía, ¿cómo es que los Servicios Sociales del Ayuntamiento, en los que el fallecido tenía ficha, no han hecho un seguimiento sobre la situación de esta persona que repentinamente desaparece? ¿Cómo es que los Servicios de Salud municipales no han puesto en marcha medidas de urgencia ante lo que era un evidente foco sanitariamente peligroso?», cuestionan en referencia al Gabinete de Gorka Urtaran.