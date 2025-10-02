«Cuando un conflicto en el trabajo dura mucho es porque todo el equipo tiene responsabilidad»

En el 'tajo' «pasamos casi más horas que con la familia» y además «sometidos a presión», lo que impacta en el bienestar emocional. La salud ... mental en el trabajo centra las XVIII jornadas 'Salud y modos de vida' que organiza la cooperativa de salud Ediren (1 y 2 de octubre), que contarán conEnrique Saracho, psiquiatra y director técnico de la entidad. El profesional hoy (jueves 2 a las 18.30 horas en Errekatxiki, 4-6 con entrada libre e inscripción obligatoria).

– ¿A qué riesgos para la salud mental se enfrenta una persona en su puesto de trabajo?

– Estamos casi más horas que con la familia y esas relaciones con personas con que no hemos elegido ocupan parte importante de nuestra vida relacional. Además estamos sometidos a una presión de tener que realizar un rendimiento. Eso requiere interactuar con diferentes tipos de personas. Esa interdependencia está también sometida a una presión de tener que obtener determinados resultados. Eso somete a una presión. También el estilo y la cultura del grupo afecta a esas relaciones. Tenemos estos estilos de funcionamiento laboral.

– ¿Hay más casos de depresión y ansiedad laboral?

– Hay mayor sensibilización. No quiere decir que estemos mucho peor, aunque sí hay factores preocupantes. Antes la estructura empresarial era más piramidal. Hoy hemos pasado a formas menos jerárquicas, tienes más capacidad de decisión, y esto implica mayor responsabilidad, en un entorno donde la presión no viene tanto de la exigencia de tu jefe como de un mercado volátil. Antes había más seguridad, ahora más variación, y una de las cosas que genera mayor nivel de estrés al ser humano es la incertidumbre del futuro.

– Ha crecido la presión.

– La presión por el cambio y por la innovación es mucho mayor.

– ¿Cuáles son los trastornos o patologías más frecuentes?

– Ansiedad, estrés, el fenómeno del 'burnout' o síndrome del trabajador quemado.

– ¿Hay empleos más problemáticos que otros?

– También tendríamos que hablar de trabajos que tienen que ver con la atención al público. Estamos con aquello de que el cliente siempre tiene razón, de que las cosas tienen que estar para ayer, con demandas muy voraces que buscan inmediatez. Eso sobrepasa y crea mucha presión.

– ¿Qué tipo de casos le llegan a la consulta?

– Me llamó mucho la atención el de una responsable de un colegio de veterinarios, me dijo que algo teníamos que hacer con los veterinarios porque están terriblemente estresados en relación con los dueños de las mascotas. Tenían muchos problemas por sus exigencias. Es lo mismo que dicen los pediatras con los padres, etc. Es un ejemplo.

– ¿Cómo son los tratamientos?

– Lo mejor sería la prevención. Eso requiere una formación en el trabajo en equipo, entender las relaciones laborales, la atención al cliente, sobre todo a uno enfadado. Es decir, una formación de gestión de conflictos. Tan importante es cuidar la salud mental como hacer simulacros de incendios.

– Se habla mucho de relaciones tóxicas.

– No soy muy partidario de este concepto porque esto es no entender lo que son los grupos. Si existe una persona tóxica es porque el grupo lo está permitiendo. Cuando una situación conflictiva en un equipo laboral se mantiene durante mucho tiempo, es que todo el equipo tiene algún grado de responsabilidad en el sostenimiento de ese conflicto. A veces podemos sostenerlo desde la pasividad. Somos cómplices.

– ¿Hace falta más implicación?

– Efectivamente. Cuando existen problemas interpersonales muy fuertes que afectan al desempeño y al trabajo, desde el momento en que está afectando a lo que estamos haciendo, deja de ser un problema interpersonal y hay que resolverlo en el grupo.

– ¿Qué relación tiene el elevado absentismo con la salud mental?

– Absolutamente directa, porque la solución, el recurso más fácil es la baja. No digo que no sean necesarias, pero en una baja desencadenada por un conflicto laboral, la baja no resuelve. Ayuda a reponer, pero si volvemos a lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado y es cuestión de tiempo que se vuelva a coger otra baja.

– Como profesional, ¿qué aconseja a una persona que esté sufriendo estos problemas?

– Mucho cuidado con asumir demandas de trabajo que nos han desbordado. Entonces aparece esa fatídica frase de 'haz lo que puedas'. Te conviertes en el primer explotador de ti mismo. A menudo el juez más exigente y el jefe más explotador somos nosotros mismos. Hay que poner límites a uno mismo. Es como si te pones a escribir con un lápiz y se acaba la punta. Lo que hacemos es seguir escribiendo. Pero la dedicación horaria no va unida a la productividad.

– ¿Lo están abordando correctamente las instituciones?

– Están evaluando y exigiendo a las empresas que evalúen. Lo que no está del todo desarrollado es cuáles son los métodos para prevenir. Sabemos cómo prevenir un accidente laboral, pero no están bien definidos los métodos para prevenir el riesgo psicosocial. En Ediren llevamos tiempo dedicándonos a eso.