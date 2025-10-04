Compañeros en el trabajo y para anudarse las zapatillas

El compañerismo se respiraba este sábado en la Virgen Blanca minutos antes del pistoletazo de salida de la Carrera de Empresas, la propuesta más original ... y con más tirón entre los trabajadores de diferentes firmas de Álava. Abarrotaban la plaza con camisetas de distintos colores, algunos de ellos arrimaban el hombro para cargarse de ánimos mientras otros aprovechaban para ponerse al día unos con otros.

En su vigesimotercera edición, el evento confirmó el gran éxito entre los trabajadores con un millar de corredores. Entre ellos, la empresa con mayor tirón fue Osakidetza, con más de 100 corredores, aunque Michelín y PepsiCo también recibieron un reconocimiento por su alta participación en esta iniciativa cuya organización corrió a cargo de Ascentium y Fundación Vital, y que contó con la colaboración de EL CORREO.

Osakidetza, Michelín y PepsiCo recibieron un reconocimiento por su alta participación en la Carrera de Empresas

Un minuto antes de las seis de la tarde y con el remix más discotequero de la canción 'Sweet Caroline' de fondo, Alejandro García comenzaba la carrera en su silla de ruedas adaptada para el atletismo. Este joven debutaba en la carrera, siendo uno de los cuatro pacientes de Osakidetza que por primera vez se sumaban a los sanitarios en esta edición. «Es un evento muy importante y es una buena oportunidad para visibilizar el deporte adaptado», expresaba García, que anteriormente jugaba al baloncesto en silla, y hace un año se empezó a aficionar al atletismo. Esta carrera era idónea para «calentar de cara a la Behobia-San Sebastián, que es dentro de un mes».

Enrique Bárez, director gerente de la OSI Araba, explicaba que la idea de invitar a pacientes a la carrera nació porque «Osakidetza no somos solo los profesionales». «No somos nadie sin los pacientes», recalcaba Bárez, añadiendo que se pretende continuar con esta propuesta porque la carrera «es un gran escaparate de los valores que promueve Osakidetza sobre mantener una vida activa».

«Hacer equipo»

Juan José Montero y Jorge Martín eran parte del multitudinario equipo de Michelín, y además de apuntarse «por hacer deporte» llevan corriendo en la carrera desde hace ocho y once años «para hacer equipo con los compañeros». No contemplaban ganar, a diferencia de Laura Moreno, Izaskun López de Ondategui, Yoana Martín y Ana Sagasti, de KAS, que veían posibilidades porque «tenemos a gente muy preparada en la empresa». Aún así, lo importante para ellas era «pasárselo bien» y «disfrutar de una tarde con los compañeros de trabajo».

En el caso de Artepan, los trabajadores Urko Miguélez, Valentina Alarcón, Gonzalo Álvarez y Alazne Montoya bromeaban que se habían apuntado «para bajar los cruasanes que nos hemos comido en el obrador esta mañana».