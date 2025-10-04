El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Carrera de Empresas llenó el centro de Vitoria de distintos colores. Igor Aizpuru

Compañeros en el trabajo y para anudarse las zapatillas

La Carrera de Empresas llena el centro de espíritu de equipo y reúne a un millar de trabajadores de distintas empresas de Álava

Ania Ibañez

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:25

Comenta

El compañerismo se respiraba este sábado en la Virgen Blanca minutos antes del pistoletazo de salida de la Carrera de Empresas, la propuesta más original ... y con más tirón entre los trabajadores de diferentes firmas de Álava. Abarrotaban la plaza con camisetas de distintos colores, algunos de ellos arrimaban el hombro para cargarse de ánimos mientras otros aprovechaban para ponerse al día unos con otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cuatro nuevas calles de Vitoria donce se colocarán radares
  2. 2

    Vitoria se blinda para el mayor congreso de su historia con los hoteles llenos
  3. 3

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  6. 6 Aceitunas por casualidad
  7. 7

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  8. 8

    La batalla por Vitoria se enciende: Maider Etxebarria confirma que se presentará a la reelección
  9. 9

    Alerta de contaminación en el río Ayuda entre Treviño y el municipio alavés de Berantevilla
  10. 10

    La Policía Local de Vitoria y la Ertzaintza patrullan juntas por la Avenida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Compañeros en el trabajo y para anudarse las zapatillas

Compañeros en el trabajo y para anudarse las zapatillas