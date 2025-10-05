En busca de las mejores fotografías de Álava

Representar la esencia del territorio histórico en doce imágenes, una por cada mes del año. Una ilustración que retrate el gran atractivo de la provincia, ... desde sus valles y montañas, pasando por los diferentes monumentos que se pueden encontrar en los distintos municipios y terminando en los animales o flores que representan su biodiversidad. Una imagen que les venga a la cabeza cuando piensen en Álava, que evoque la esencia de esta tierra.

Es lo que busca el XIII Concurso de Fotografía de EL CORREO 'Escenas de Álava', ese retrato lleno de imaginación para ilustrar el territorio. El certamen organizado por este periódico y patrocinado por BBVA seleccionará las mejores imágenes para poder ilustrar el calendario de 2026. Una amplia representación de la provincia que este periódico distribuirá a sus lectores para que puedan seguir el día a día.

Los requisitos son sencillos, y para los más fieles a este concurso les resultarán de sobra conocidos. Las instantáneas deben ser tomadas en Álava y se valorará que pongan en relieve la sostenibilidad, que reflejen la riqueza ambiental y paisajística de nuestros bosques, parques naturales, espacios protegidos, flora, fauna, monumentos o cualquier escena donde se evidencie que el territorio crece de una manera sostenible.

'Escenas de Álava' Plazo. Las fotografías podrán enviarse hasta el 29 de octubre.

Envío. Se podrá participar a través de la web concursos.elcorreo.com/escenas-alava/bases.html o por correo postal en la Tienda de El Correo (calle Postas 24).

Premios. Uno de 1.000 euros; otro de 500 euros; un tercero de 250 euros y nueve de 100 euros.

El plazo de entrega de las imágenes finaliza el 29 de octubre, sin aceptar ningún envío que llegue fuera de ese plazo. Las instantáneas pueden enviarse a través de la web, siendo necesario estar registrado en EL CORREO, y utilizando para el envío el formulario facilitado en la misma web.

En el caso de elegir la opción de enviarlo a través de correo postal, las fotografías tendrán que remitirse a la tienda del periódico, ubicada en la calle Postas 24 con el código postal 01001. Habrá que poner como referencia en el sobre 'Concurso Fotográfico Escenas de Álava' y las instantáneas deberán tener un tamaño de 20x30 centímetros.

Además de la recompensa de ver las imágenes impresas en el calendario, el primer premio del concurso se llevará 1.000 euros en metálico. El segundo premio será de 500 euros, mientras que el tercero se llevará 250 euros. El 'podio' no será el único premiado, ya que se recompensará desde el cuarto al decimosegundo puesto con otros cien euros.

El fallo, 17 de noviembre

Capturar la esencia de Álava en una fotografía puede parecer una tarea complicada, pero es posible contemplando las instantáneas que componen el calendario del presente año. Sólo hay que ver la imagen captada por el ganador del año pasado, Eneko Ruiz, quien capturó un hermoso atardecer en la Sierra de Elgea. La escena que adorna el mes de julio del calendario 2025, iluminada con un cálido tono dorado, se corona con la estampa de los montes y, por supuesto, las siluetas recortadas de los molinos eólicos que representan el compromiso de Álava con la sostenibilidad.

El jurado, que será escogido por EL CORREO, tendrá la difícil tarea de escoger las doce mejores fotografías entre todas las enviadas, resultado que se hará público el 17 de noviembre tanto en el periódico en papel como en la página web. Una vez escogidos los ganadores, sólo quedará esperar al calendario para poder disfrutar de una nueva imagen del territorio cada vez que comience un nuevo mes.