Esta imagen de Eneko Ruiz, ganador de 2024, ilustra el mes de julio del calendario actual. E. C.

En busca de las mejores fotografías de Álava

EL CORREO, conla colaboración deBBVA, convoca un concurso para ilustrarel calendario de 2026

Ania Ibañez

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:21

Comenta

Representar la esencia del territorio histórico en doce imágenes, una por cada mes del año. Una ilustración que retrate el gran atractivo de la provincia, ... desde sus valles y montañas, pasando por los diferentes monumentos que se pueden encontrar en los distintos municipios y terminando en los animales o flores que representan su biodiversidad. Una imagen que les venga a la cabeza cuando piensen en Álava, que evoque la esencia de esta tierra.

