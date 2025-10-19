El Boulevard de Vitoria se llena de zombis en una noche de terror El centro comercial acoge una velada de sustos y adrenalina en el Survival Zombie Halloween

Noche de terror en El Boulevard de Vitoria con motivo del Survival Zombie Halloween. Un millar de personas, con participantes de todas las edades, transformaron el centro comercial en un escenario postapocalíptico, con seis horas de sustos, adrenalina y diversión en una experiencia inmersiva que transformó cada rincón del recinto de Zaramaga. «Éxito total», celebran los organizadores.

La actividad arrancó este sábado a las 23.00 horas, cuando las luces del espacio se atenuaron y tras recibir las primeras instrucciones por parte de la organización, los primeros zombies irrumpieron entre los pasillos del centro comercial. Los jugadores tuvieron que echar a correr y buscar refugio. La historia que ambientó este juego de supervivencia trataba sobre un fallido proyecto secreto de científicos y militares para contener una infección.

De forma previa al arranque de la actividad, en la primera planta del centro, los participantes comenzaron a caracterizarse y a prepararse para la noche, mientras se formaba una larga fila de personas para recibir su mapa y las instrucciones que les indicarían a dónde debían dirigirse durante el juego. También se les entregó una bandana que debían proteger, evitando que los zombies se la quitaran. Hasta las cinco de la madrugada, los jugadores corrieron, se escondieron, resolvieron pruebas y trataron de sobrevivir a la amenaza.

Actividades hasta final de mes

Survival Zombie es «un fenómeno cultural consolidado en España», con más de 500 ediciones celebradas en distintos espacios emblemáticos, desde calles históricas hasta centros comerciales. La edición desarrollada en El Boulevard, en vísperas de la fiesta de Halloween, congregó a amantes del terror y la aventura.

El espacio comercial de la capital continúa la celebración del día de difuntos del 21 al 31 de octubre con 'El Granero de los Horrores', una propuesta familiar con pruebas terroríficas en la que podrán hacerse «una foto de miedo» en la Plaza Nodal.