Bombones de txakoli y sal de Añana para celebrar San Valentín en Japón

Desde hace 15 años, los japoneses pueden degustar un pedacito dulce de Vitoria gracias a las trufas que exporta La Peña Dulce. En 2010 comenzó a escribirse una historia de amor entre esta histórica confitería enclavada en el Casco Medieval y el país nipón que ... este año sube de escalón, y lo hace precisamente en unas fechas marcadas por el romanticismo. Los bombones de La Peña Dulce estarán presentes por San Valentín en los grandes almacenes Takashimaya distribuidos por las diferentes capitales del país. «Son los grandes almacenes con más prestigio de Japón, una especie de El Corte Inglés pero a lo bestia y más lujoso, donde se pueden encontrar primeras marcas como Louis Vuitton o Chanel», explica Juan Ortiz desde su obrador de la 'Almendra'.

Para esta ocasión tan especial, la familia de confiteros ha creado unas piezas dignas de cualquier museo del chocolate. Se trata de unos delicados bombones en tres tonos de azul –un color que se logra con un colorante natural, a base de plantas– con un praliné de avellana y con una sorpresa con 'label' en su interior. Unos llevan txakoli y otros sal de Añana, tirando para casa. «Ellos querían un producto con referencias de aquí, a nuestras raíces, algo diferente y que les pudiera sorprender», desliza Juan, que viajará hasta el país nipón con su esposa Shinobu Kito para entrevistarse en persona con los responsables de los grandes almacenes. De momento, los bombones ya se han ofrecido a través del canal de venta 'online' y han resultado todo un éxito agotando existencias. Pronto estarán disponibles en sus estantes. «Nos pidieron algo que entrara también por los ojos, que fuera vistoso, y parece que lo hemos conseguido», celebra la familia de confiteros.

Llegar a un mercado tan exigente como el japonés no es sencillo, y buena muestra de ello es que los bocados de La Peña Dulce serán la única representación española en la sección de chocolates de San Valentín del Takashimaya. «Vamos a estar al lado de los mejores del mundo siendo los únicos españoles», comparte Juan Ortiz.

Visita a Vitoria

Llegar hasta este expositor con enorme prestigio no ha sido sencillo. Representantes de los grandes almacenes viajaron hasta Vitoria para conocer el obrador en primera persona y se llevaron varias muestras de los bombones antes de dar su 'okay'. «Luego nos contactaron para hacer más auditorías porque son muy exigentes. No quieren nada de ingredientes industriales, piden que todo sea natural y sin conservantes y lo comprueban al dedillo», relata el confitero. Desde la capital alavesa envían sus productos a Japón por mensajería urgente y refrigerados.

«Poder estar en los Takashimaya es un orgullo enorme. Mi abuelo fliparía con esto», confiesa Juan con su abuelo José Murguía en el recuerdo. Y mientras en Asia saborean las delicias alavesas, los vitorianos también pueden degustar dulces con toques asiáticos. En la Peña Dulce elaboran desde hace años trufas cúbicas de sakura (flor de cerezo japonés), matcha (té verde) y yuzu (cítrico con sabor a pomelo).