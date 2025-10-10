EH Bildu reclama que «se cumplan las medidas de seguridad» en la azotea del mercado de Abastos

EH Bildu ha vuelto a denunciar el uso inadecuado que se le está dando a la azotea del mercado de Abastos de Vitoria, donde ha ... señalado que las actividades que se están realizando «no están avaladas ni por el PGOU ni por las medidas de seguridad necesarias», según los informes elaborados por el departamento de Urbanismo y Medio Ambiente y por los Bomberos.

La formación soberanista ha puesto el foco, principalmente, en el incumplimiento del aforo del espacio, señalando que se supera en los invernaderos, «donde el límite es de 80 personas en uno y de 66 en el otro. Sin embargo, los carteles de acceso indican un aforo de 150 personas».

«Estamos viendo que, a pesar de los informes que alertan de la falta de seguridad en la azotea, el gobierno municipal no ha movido ficha para subsanar esta situación», ha denunciado la concejala de EH Bildu Aitziber Salazar.

De la misma manera, ha alertado que, en lo referente a las medidas de evacuación del espacio en caso de riesgo, la puerta de emergencias de la escalera va en contra del sentido de la evacuación, por lo que solo es para 50 personas y no para 251 como figura en la memoria. Y añade más: «La ocupación es muy superior a 400 personas y no están garantizada la evacuación de usuarios ni se cumple con las medidas contra incendios».

Ante la reiteración de estos incumplimientos que ya había denunciado anteriormente, EH Bildu trasladará al próximo Pleno del Ayuntamiento la solicitud para que el gobierno municipal realice «las actuaciones y mejoras del espacio para cumplir con las medidas preventivas y de seguridad necesarias».

Reclamará también que se lleve a cabo «una definición de uso de las actividades reales de este espacio, adaptándose a la demanda existente». Un paso que entiende debe realizarse antes de que se ponga en marcha el nuevo PGOU, que definirá el uso general de las azoteas en el municipio.