Bildu, PP y Elkarrekin piden «una profunda revisión» del IFBS

Las Juntas Generales mostraron este miércoles «su preocupación por el constante desmantelamiento de los servicios sociales públicos en Álava» en un texto suscrito por EH ... Bildu y Elkarrekin, que contó con el respaldo del PP. La suma de fuerzas de la oposición, que se repite pleno tras pleno, esta vez sirvió para demandar «el incremento presupuestario y de personal necesario, a corto y medio plazo, para poder atender todas las necesidades del IFBS (Instituto Foral de Bienestar Social) y la prestación del servicio público a la ciudadanía de forma adecuada». Es decir, un replanteamiento de la entidad encargada de gestionar las residencias, los centros de día y demás servicios.

Esta iniciativa no es de obligado cumplimiento y, por lo tanto, la iniciativa se queda en un 'tirón de orejas' al Ejecutivo foral que el PNV y PSE conforman en minoría. Y pese al voto coincidente de las tres fuerzas de la oposición –Vox se ausentó por tercer pleno consecutivo– es un asunto en el que existen enormes diferencias, pues EH Bildu y Elkarrekin apuestan por avanzar hacia un modelo público de cuidados, pero no lo incluyeron en su moción para lograr el respaldo del PP, aunque oficialmente no hubo negociación. El texto supone un respaldo a muchas de las demandas de la junta de personal del IFBS (un equivalente al comité de empresa) y que se «garantice unas condiciones laborales dignas para la plantilla del IFBS, que repercuta directamente en la en la calidad de la atención a la ciudadanía alavesa».

Esa afirmación dolió a los partidos del gobierno. Iñaki Ruiz de Galarreta (PNV) explicó que el IFBS ha pasado de 1.095 trabajadores en 2015 a 1.172 en 2025, aunque el capítulo presupuestario reservado al personal ha pasado de 174 a 270 millones en la última década. «¿Esto es lo que ustedes consideran un desmantelamiento?», cuestionó el jeltzale. «Aquí se establece cada miércoles una especie de negociación entre tres grupos. Uno presenta la moción y otro no la firma, pero la apoya. Hoy no han venido ustedes a defender lo público, sino a hacer daño», criticó. Eva Jiménez, del PSE, recordó que el Departamento de Políticas Sociales cuenta con el presupuesto «más elevado de su historia».

«No sé si a esta situación se le puede llamar desmantelamiento, pero desde luego hay un deterioro de los servicios que es importante», defendió Elisabeth Ochoa de Eribe (PP). EH Bildu, que en diciembre acordó con el PNV y PSE el presente presupuesto, criticó que «se ha privatizado, desmantelado y precarizado el sistema alavés de servicios sociales». Laura Fernández, de Elkarrekin, pidió hacer una «profunda revisión de los servicios que se prestan desde el IFBS».