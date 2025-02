Un baño fluorescente y lisérgico en Montehermoso

Ramón Albertus Miércoles, 19 de febrero 2025, 12:58 Comenta Compartir

Una exnadadora con un traje de baño de colores chillones. Esa es la imagen que manda en la muestra 'Camiseta flúor y bañador speedx', de la artista Maider Garayo (Pamplona, 1989), quien hace el ejercicio de imaginar cómo una bañista (que podría ser ella misma) crece y experimenta más allá de la disciplina deportiva. «Esta exposición es una narrativa de alguien que va fluyendo, nadando por cada habitación y de repente se da cuenta también como que no sabe nada. Y hay que empezar de nuevo a aprender», resume la artista acerca del concepto de una muestra que se puede ver en la sala Ortuño del Centro Cultural Montehermoso del 21 de febrero al 27 de abril.

En ese conjunto de piezas que se pueden ver en la primera planta del palacio vitoriano se muestran diferentes fotografías estampadas en materiales como metal o sobre una de esas espumas de las esterillas que se emplean en las piscinas. La mayoría de obras cuenta con una estética próxima a la disciplina deportiva. Además, en un vídeo se ve a la artista realizando ese gesto de braceo natatorio.

Sin embargo, no todo la muestra lleva al espectador a pensar en un entrenamiento deportivo. De hecho, a la entrada de la muestra se ven algunas de las instantáneas, con un color verde chillón y desenfoque, que remiten más a la cultura club, a la desinhibición de alguien mientras suena música electrónica. Incluso en el título 'speedx', hace referencia velada tanto a la metanfetamina (speed) como a la marca de bañadores 'Speedo'. «Para crear esta narrativa de fantasía me he inspirado mucho en conceptos como 'comunismo lisérgico', de Mark Fisher, o el 'Femmunismo ketamínico', de Mackenzie Warke», reconoce la artista.

Con esa combinación de fotografía y acción corporal, Garayo exhibe por primera vez en la capital vasca. Su obra ha sido anteriormente expuesta, tanto de forma individual como colectiva, en diversos espacios de Navarra y el País Vasco, con residencias artísticas en el Centro Huarte. Su muestra fue seleccionada entre 60 propuestas de la convocatoria 'Proyectos artísticos', como recordó Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura, acerca de un trabajo con «perspectiva múltiple» que invita a sumergirse de una forma diferente en la vida de una nadadora. La inauguración tendrá lugar el viernes 21 de febrero, a las 19.00 horas.