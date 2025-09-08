La Banda Municipal de Música de Vitoria inaugura la temporada con Ian Bousfield La venta de abonos de la temporada que arranca esta semana se completó en hora y media y apenas hay 30 butacas disponibles para este primer concierto

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz abre este miércoles su nueva temporada de abono con una propuesta que invita a cruzar 'El umbral del sueño'. Bajo ese título, el concierto inaugural sumergirá al público en un universo onírico donde la magia, la espiritualidad y la imaginación se entrelazan en cada nota. La venta de abonos de la temporada que arranca esta semana se completó en apenas hora y media (casi medio millar de localidades) y la venta de entradas sueltas avanza a buen ritmo, con apenas 30 butacas disponibles para este primer concierto, lo que hace prever un aforo completo.

La cita contará con la participación estelar del trombonista Ian Bousfield, considerado uno de los instrumentistas más influyentes del panorama actual. Bousfield, con una trayectoria profesional de más de 40 años y que ha sido trombón principal de la Filarmónica de Viena y de la Sinfónica de Londres, interpretará el célebre T-Bone Concerto de Johan de Meij, una obra que conjuga lirismo, virtuosismo y humor.

La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha presentado el concierto como una cita que no conviene perderse. «Nos espera una gran velada musical porque contamos con un invitado de excepción como Ian Bousfield y porque es la apertura de temporada de nuestra banda, que aunque no ha parado en todo el verano, estamos deseando volver a escuchar en su cita de los miércoles. Estoy segura de que, como cada temporada, nos va a sorprender con unas propuestas de muchísima calidad y originalidad» ha añadido.

El programa incluye cuatro obras que conforman una travesía musical por los territorios del alma. Se trata de Magic Overture, de Thomas Doss, In Dreams, de Cait Nishimura, Essay n.º 1, de Johan de Meij (estreno absoluto) y T-Bone Concerto, de Johan de Meij, con Ian Bousfield como solista. Además, esta temporada contará con Johan de Meij como compositor residente, lo que augura nuevas sorpresas y estrenos a lo largo del ciclo.

Agotados los abonos, las entradas sueltas disponibles para los conciertos de la banda pueden adquirirse en la Oficina de Turismo, por teléfono o a través de la web municipal.