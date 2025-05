Muere un trabajador en una empresa de Llodio

Un hombre ha fallecido en la mañana de este martes en un accidente laboral ocurrido en la empresa Bebidas Serrano de Llodio. Según han ... informado portavoces de la Ertzaintza a EL CORREO, el suceso ha tenido lugar al filo de las 8.30 horas, cuando los servicios de emergencia han recibido el aviso de que una persona se encontraba «tumbado e inconsciente» en el interior de la empresa.

Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero de Osakidetza y dotaciones de los bomberos forales del parque de Ayala, que no han podido hacer nada por salvar la vida del varón. Por el momento, no están del todo claras las circunstancias en las que ha tenido lugar el accidente. Fuentes de Osalan -que han desplazado un técnico también al lugar- sospechan que se trataría de un accidente no traumático, probablemente una muerte por infarto.

La firma en la que ha tenido lugar el suceso, Bebidas Serrano, se dedica al sector de la distribución. La compañía, con 50 años de historia, se ubica en el polígono industrial de Arantzar.

Cuarta muerte en cinco meses

Con esta nueva muerte en el trabajo, Álava acumula ya cuatro en este 2025 según las estadísticas oficiales de Osalan, que recogían tres fallecimientos durante el primer trimestre del año en el territorio. Se trata de un registro que en apenas cinco meses se acerca a las cinco muertes registradas en 2024 y supera ya a las tres detectadas en 2023.

En este listado figuran casos como el del operario que perdió la vida en las obras de los campos de fútbol junto al Bakh tras ser arrollado por una excavadora. En ese caso, el hombre tenía 51 años, era vecino de La Rioja Alta y trabajaba para la empresa Excavaciones Mendiola, subcontratada por Zikotz.