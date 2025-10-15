El aviador vitoriano Heraclio Alfaro, inmortalizado en un sello de Correos

La figura del ingeniero aeronáutico y aviador vitoriano Heraclio Alfaro Fournier (1893-1962), pionero de la aviación en España, ha sido reconocida con un sello ... emitido este miércoles por Correos a propuesta del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Su valor facial es de 1,85 euros y se incorpora a la colección filatélica 'Personajes de la historia'. Nieto del fundador de la fábrica de Naipes Fournier, Heraclio Alfaro mostró desde muy joven su gran interés por la aeronáutica. Estudió en Vitoria y Gante y se apasionó por el vuelo cuando, en 1909, presenció los intentos de unos compatriotas por hacer volar una réplica del Flyer de los hermanos Wright. Con solo 16 años, ya construía y pilotaba planeadores. En 1911 se formó como piloto en Francia, convirtiéndose, a los 18 años, en uno de los aviadores más jóvenes del mundo con licencia oficial.

De regreso a su ciudad natal, Vitoria, participó en la creación con el francés Leonce Garnier de la primera escuela civil de aviación de España en el Campo de Lacua y diseñó su propio avión, el Alfaro 2, que voló ante 25.000 personas en 1914. Posteriormente trabajó en Madrid, donde enseñó su aparato al primer ministro Eduardo Dato, y Barcelona, donde construyó varios aeroplanos militares y civiles y colaboró con ingenieros como Jorge Loring. En 1920 se trasladó a Estados Unidos, donde colaboró con Orville Wright y más tarde estudió ingeniería aeronáutica en el Massachusetts Institute of Technology. Desarrolló una brillante carrera como ingeniero y profesor universitario con el diseño de aviones, planeadores y motores innovadores. Entre sus logros destaca el monoplano X-13 y la introducción del autogiro de Juan de la Cierva en Norteamérica, en colaboración con Harold Pitcairn.

A lo largo de su vida, Heraclio Alfaro Fournier, con nacionalidad también estadounidense, registró 24 patentes en EE UU y seis en Canadá. En 1942 le detectaron párkinson, por lo que regresó a España tras la Segunda Guerra Mundial. Pasó sus últimos años en Madrid y Vitoria, dedicado a la traducción técnica mientras mantenía vínculos con la comunidad aeronáutica.. En 1953 se nombró en su honor el Aero Club de Vitoria, con sede entonces en el aeródromo General Mola (Salburua), como reconocimiento a su decisiva contribución en el desarrollo de la aviación española y mundial. Hoy tiene su centro de operaciones en el aeropuerto de Foronda-Vitoria. Falleció el 20 de agosto de 1962 a los 68 años de edad.